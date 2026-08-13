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XV: Simplify Target 15 Distribution ETF

24.87 USD 0.03 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XV汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点24.83和高点24.90进行交易。

关注Simplify Target 15 Distribution ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

XV股票今天的价格是多少？

Simplify Target 15 Distribution ETF股票今天的定价为24.87。它在24.83 - 24.90范围内交易，昨天的收盘价为24.84，交易量达到61。XV的实时价格图表显示了这些更新。

Simplify Target 15 Distribution ETF股票是否支付股息？

Simplify Target 15 Distribution ETF目前的价值为24.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.44%和USD。实时查看图表以跟踪XV走势。

如何购买XV股票？

您可以以24.87的当前价格购买Simplify Target 15 Distribution ETF股票。订单通常设置在24.87或25.17附近，而61和0.16%显示市场活动。立即关注XV的实时图表更新。

如何投资XV股票？

投资Simplify Target 15 Distribution ETF需要考虑年度范围23.44 - 25.19和当前价格24.87。许多人在以24.87或25.17下订单之前，会比较2.22%和。实时查看XV价格图表，了解每日变化。

Simplify Target 15 Distribution ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Simplify Target 15 Distribution ETF的最高价格是25.19。在23.44 - 25.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Simplify Target 15 Distribution ETF的绩效。

Simplify Target 15 Distribution ETF股票的最低价格是多少？

Simplify Target 15 Distribution ETF（XV）的最低价格为23.44。将其与当前的24.87和23.44 - 25.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XV股票是什么时候拆分的？

Simplify Target 15 Distribution ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.84和-0.44%中可见。

日范围
24.83 24.90
年范围
23.44 25.19
前一天收盘价
24.84
开盘价
24.83
卖价
24.87
买价
25.17
最低价
24.83
最高价
24.90
交易量
61
日变化
0.12%
月变化
2.22%
6个月变化
1.06%
年变化
-0.44%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%