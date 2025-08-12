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XTWY: BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Dura

35.24 USD 0.10 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XTWY за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.24, а максимальная — 35.32.

Следите за динамикой BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Dura. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XTWY сегодня?

BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Dura (XTWY) сегодня оценивается на уровне 35.24. Инструмент торгуется в пределах 35.24 - 35.32, вчерашнее закрытие составило 35.14, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XTWY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Dura?

BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Dura в настоящее время оценивается в 35.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.69% и USD. Отслеживайте движения XTWY на графике в реальном времени.

Как купить акции XTWY?

Вы можете купить акции BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Dura (XTWY) по текущей цене 35.24. Ордера обычно размещаются около 35.24 или 35.54, тогда как 5 и -0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XTWY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XTWY?

Инвестирование в BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Dura предполагает учет годового диапазона 35.08 - 39.64 и текущей цены 35.24. Многие сравнивают -0.20% и -10.03% перед размещением ордеров на 35.24 или 35.54. Изучайте ежедневные изменения цены XTWY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Dura?

Самая высокая цена BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Dura (XTWY) за последний год составила 39.64. Акции заметно колебались в пределах 35.08 - 39.64, сравнение с 35.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Dura на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Dura?

Самая низкая цена BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Dura (XTWY) за год составила 35.08. Сравнение с текущими 35.24 и 35.08 - 39.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XTWY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XTWY?

В прошлом BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Dura проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.14 и -9.69% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.24 35.32
Годовой диапазон
35.08 39.64
Предыдущее закрытие
35.14
Open
35.32
Bid
35.24
Ask
35.54
Low
35.24
High
35.32
Объем
5
Дневное изменение
0.28%
Месячное изменение
-0.20%
6-месячное изменение
-10.03%
Годовое изменение
-9.69%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%