XTWY: BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Dura
今日XTWY汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点35.17和高点35.32进行交易。
关注BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Dura动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XTWY新闻
- The Steepener Was Built On A Barrel Of Oil
- Treasury Yields Snapshot: April 24, 2026
- April 2026 Perspective
- Q2 Update: Iran War, Depleting Munitions, And Market Outlook
- Is The War Really Reaching Its End? Assets Bounce Despite Oil Rally – Market Check
- Treasuries Under Pressure: What This Means For Income-Focused Portfolios
- Data Update 3 For 2026: The Trust Deficit - Bonds, Currencies, Gold And Bitcoin
- Fed Balance Sheet Year-End Liquidity Turmoil: $38 Billion In T-Bills, $23 Billion In RMPs
- A Quick Uptake On The Bond Year 2025
- The Steadfast Strength Of Bonds In Uncertain Times
常见问题解答
XTWY股票今天的价格是多少？
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Dura股票今天的定价为35.19。它在35.17 - 35.32范围内交易，昨天的收盘价为35.14，交易量达到28。XTWY的实时价格图表显示了这些更新。
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Dura股票是否支付股息？
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Dura目前的价值为35.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.82%和USD。实时查看图表以跟踪XTWY走势。
如何购买XTWY股票？
您可以以35.19的当前价格购买BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Dura股票。订单通常设置在35.19或35.49附近，而28和-0.37%显示市场活动。立即关注XTWY的实时图表更新。
如何投资XTWY股票？
投资BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Dura需要考虑年度范围35.08 - 39.64和当前价格35.19。许多人在以35.19或35.49下订单之前，会比较-0.34%和。实时查看XTWY价格图表，了解每日变化。
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Dura股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Dura的最高价格是39.64。在35.08 - 39.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Dura的绩效。
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Dura股票的最低价格是多少？
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Dura（XTWY）的最低价格为35.08。将其与当前的35.19和35.08 - 39.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XTWY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XTWY股票是什么时候拆分的？
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Dura历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.14和-9.82%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.14
- 开盘价
- 35.32
- 卖价
- 35.19
- 买价
- 35.49
- 最低价
- 35.17
- 最高价
- 35.32
- 交易量
- 28
- 日变化
- 0.14%
- 月变化
- -0.34%
- 6个月变化
- -10.16%
- 年变化
- -9.82%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%