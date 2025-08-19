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XTWO: BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duratio
Курс XTWO за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.76, а максимальная — 48.79.
Следите за динамикой BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duratio. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XTWO сегодня?
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duratio (XTWO) сегодня оценивается на уровне 48.76. Инструмент торгуется в пределах 48.76 - 48.79, вчерашнее закрытие составило 48.81, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XTWO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duratio?
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duratio в настоящее время оценивается в 48.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.59% и USD. Отслеживайте движения XTWO на графике в реальном времени.
Как купить акции XTWO?
Вы можете купить акции BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duratio (XTWO) по текущей цене 48.76. Ордера обычно размещаются около 48.76 или 49.06, тогда как 27 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XTWO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XTWO?
Инвестирование в BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duratio предполагает учет годового диапазона 48.71 - 49.68 и текущей цены 48.76. Многие сравнивают 0.06% и -1.48% перед размещением ордеров на 48.76 или 49.06. Изучайте ежедневные изменения цены XTWO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duratio?
Самая высокая цена BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duratio (XTWO) за последний год составила 49.68. Акции заметно колебались в пределах 48.71 - 49.68, сравнение с 48.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duratio на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duratio?
Самая низкая цена BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duratio (XTWO) за год составила 48.71. Сравнение с текущими 48.76 и 48.71 - 49.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XTWO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XTWO?
В прошлом BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duratio проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.81 и -1.59% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 48.81
- Open
- 48.78
- Bid
- 48.76
- Ask
- 49.06
- Low
- 48.76
- High
- 48.79
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 0.06%
- 6-месячное изменение
- -1.48%
- Годовое изменение
- -1.59%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%