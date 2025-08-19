XTWO: BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duratio
今日XTWO汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点48.79和高点48.80进行交易。
关注BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duratio动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
XTWO股票今天的价格是多少？
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duratio股票今天的定价为48.79。它在48.79 - 48.80范围内交易，昨天的收盘价为48.76，交易量达到30。XTWO的实时价格图表显示了这些更新。
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duratio股票是否支付股息？
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duratio目前的价值为48.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.53%和USD。实时查看图表以跟踪XTWO走势。
如何购买XTWO股票？
您可以以48.79的当前价格购买BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duratio股票。订单通常设置在48.79或49.09附近，而30和0.00%显示市场活动。立即关注XTWO的实时图表更新。
如何投资XTWO股票？
投资BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duratio需要考虑年度范围48.71 - 49.68和当前价格48.79。许多人在以48.79或49.09下订单之前，会比较0.12%和。实时查看XTWO价格图表，了解每日变化。
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duratio股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duratio的最高价格是49.68。在48.71 - 49.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duratio的绩效。
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duratio股票的最低价格是多少？
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duratio（XTWO）的最低价格为48.71。将其与当前的48.79和48.71 - 49.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XTWO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XTWO股票是什么时候拆分的？
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duratio历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.76和-1.53%中可见。
- 前一天收盘价
- 48.76
- 开盘价
- 48.79
- 卖价
- 48.79
- 买价
- 49.09
- 最低价
- 48.79
- 最高价
- 48.80
- 交易量
- 30
- 日变化
- 0.06%
- 月变化
- 0.12%
- 6个月变化
- -1.41%
- 年变化
- -1.53%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%