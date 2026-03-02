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XTL: SPDR S&P Telecom ETF

215.17 USD 0.08 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XTL за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 213.31, а максимальная — 215.91.

Следите за динамикой SPDR S&P Telecom ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XTL сегодня?

SPDR S&P Telecom ETF (XTL) сегодня оценивается на уровне 215.17. Инструмент торгуется в пределах 213.31 - 215.91, вчерашнее закрытие составило 215.25, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XTL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P Telecom ETF?

SPDR S&P Telecom ETF в настоящее время оценивается в 215.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 63.66% и USD. Отслеживайте движения XTL на графике в реальном времени.

Как купить акции XTL?

Вы можете купить акции SPDR S&P Telecom ETF (XTL) по текущей цене 215.17. Ордера обычно размещаются около 215.17 или 215.47, тогда как 23 и 0.78% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XTL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XTL?

Инвестирование в SPDR S&P Telecom ETF предполагает учет годового диапазона 130.63 - 247.58 и текущей цены 215.17. Многие сравнивают 2.94% и 13.33% перед размещением ордеров на 215.17 или 215.47. Изучайте ежедневные изменения цены XTL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR S&P Telecom ETF?

Самая высокая цена SPDR S&P Telecom ETF (XTL) за последний год составила 247.58. Акции заметно колебались в пределах 130.63 - 247.58, сравнение с 215.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P Telecom ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR S&P Telecom ETF?

Самая низкая цена SPDR S&P Telecom ETF (XTL) за год составила 130.63. Сравнение с текущими 215.17 и 130.63 - 247.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XTL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XTL?

В прошлом SPDR S&P Telecom ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 215.25 и 63.66% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
213.31 215.91
Годовой диапазон
130.63 247.58
Предыдущее закрытие
215.25
Open
213.50
Bid
215.17
Ask
215.47
Low
213.31
High
215.91
Объем
23
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
2.94%
6-месячное изменение
13.33%
Годовое изменение
63.66%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%