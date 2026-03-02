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XTL: SPDR S&P Telecom ETF
Курс XTL за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 213.31, а максимальная — 215.91.
Следите за динамикой SPDR S&P Telecom ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XTL сегодня?
SPDR S&P Telecom ETF (XTL) сегодня оценивается на уровне 215.17. Инструмент торгуется в пределах 213.31 - 215.91, вчерашнее закрытие составило 215.25, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XTL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P Telecom ETF?
SPDR S&P Telecom ETF в настоящее время оценивается в 215.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 63.66% и USD. Отслеживайте движения XTL на графике в реальном времени.
Как купить акции XTL?
Вы можете купить акции SPDR S&P Telecom ETF (XTL) по текущей цене 215.17. Ордера обычно размещаются около 215.17 или 215.47, тогда как 23 и 0.78% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XTL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XTL?
Инвестирование в SPDR S&P Telecom ETF предполагает учет годового диапазона 130.63 - 247.58 и текущей цены 215.17. Многие сравнивают 2.94% и 13.33% перед размещением ордеров на 215.17 или 215.47. Изучайте ежедневные изменения цены XTL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR S&P Telecom ETF?
Самая высокая цена SPDR S&P Telecom ETF (XTL) за последний год составила 247.58. Акции заметно колебались в пределах 130.63 - 247.58, сравнение с 215.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P Telecom ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR S&P Telecom ETF?
Самая низкая цена SPDR S&P Telecom ETF (XTL) за год составила 130.63. Сравнение с текущими 215.17 и 130.63 - 247.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XTL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XTL?
В прошлом SPDR S&P Telecom ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 215.25 и 63.66% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 215.25
- Open
- 213.50
- Bid
- 215.17
- Ask
- 215.47
- Low
- 213.31
- High
- 215.91
- Объем
- 23
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 2.94%
- 6-месячное изменение
- 13.33%
- Годовое изменение
- 63.66%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%