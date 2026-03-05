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XTL: SPDR S&P Telecom ETF

216.24 USD 1.07 (0.50%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XTL汇率已更改0.50%。当日，交易品种以低点214.75和高点216.80进行交易。

关注SPDR S&P Telecom ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XTL新闻

常见问题解答

XTL股票今天的价格是多少？

SPDR S&P Telecom ETF股票今天的定价为216.24。它在214.75 - 216.80范围内交易，昨天的收盘价为215.17，交易量达到125。XTL的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR S&P Telecom ETF股票是否支付股息？

SPDR S&P Telecom ETF目前的价值为216.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注64.48%和USD。实时查看图表以跟踪XTL走势。

如何购买XTL股票？

您可以以216.24的当前价格购买SPDR S&P Telecom ETF股票。订单通常设置在216.24或216.54附近，而125和0.39%显示市场活动。立即关注XTL的实时图表更新。

如何投资XTL股票？

投资SPDR S&P Telecom ETF需要考虑年度范围130.63 - 247.58和当前价格216.24。许多人在以216.24或216.54下订单之前，会比较3.45%和。实时查看XTL价格图表，了解每日变化。

SPDR S&P Telecom ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR S&P Telecom ETF的最高价格是247.58。在130.63 - 247.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P Telecom ETF的绩效。

SPDR S&P Telecom ETF股票的最低价格是多少？

SPDR S&P Telecom ETF（XTL）的最低价格为130.63。将其与当前的216.24和130.63 - 247.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XTL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XTL股票是什么时候拆分的？

SPDR S&P Telecom ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、215.17和64.48%中可见。

日范围
214.75 216.80
年范围
130.63 247.58
前一天收盘价
215.17
开盘价
215.41
卖价
216.24
买价
216.54
最低价
214.75
最高价
216.80
交易量
125
日变化
0.50%
月变化
3.45%
6个月变化
13.89%
年变化
64.48%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%