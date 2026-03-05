XTL: SPDR S&P Telecom ETF
今日XTL汇率已更改0.50%。当日，交易品种以低点214.75和高点216.80进行交易。
关注SPDR S&P Telecom ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
XTL股票今天的价格是多少？
SPDR S&P Telecom ETF股票今天的定价为216.24。它在214.75 - 216.80范围内交易，昨天的收盘价为215.17，交易量达到125。XTL的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR S&P Telecom ETF股票是否支付股息？
SPDR S&P Telecom ETF目前的价值为216.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注64.48%和USD。实时查看图表以跟踪XTL走势。
如何购买XTL股票？
您可以以216.24的当前价格购买SPDR S&P Telecom ETF股票。订单通常设置在216.24或216.54附近，而125和0.39%显示市场活动。立即关注XTL的实时图表更新。
如何投资XTL股票？
投资SPDR S&P Telecom ETF需要考虑年度范围130.63 - 247.58和当前价格216.24。许多人在以216.24或216.54下订单之前，会比较3.45%和。实时查看XTL价格图表，了解每日变化。
SPDR S&P Telecom ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR S&P Telecom ETF的最高价格是247.58。在130.63 - 247.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P Telecom ETF的绩效。
SPDR S&P Telecom ETF股票的最低价格是多少？
SPDR S&P Telecom ETF（XTL）的最低价格为130.63。将其与当前的216.24和130.63 - 247.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XTL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XTL股票是什么时候拆分的？
SPDR S&P Telecom ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、215.17和64.48%中可见。
- 前一天收盘价
- 215.17
- 开盘价
- 215.41
- 卖价
- 216.24
- 买价
- 216.54
- 最低价
- 214.75
- 最高价
- 216.80
- 交易量
- 125
- 日变化
- 0.50%
- 月变化
- 3.45%
- 6个月变化
- 13.89%
- 年变化
- 64.48%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%