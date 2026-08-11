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XTJL: Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
Курс XTJL за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.13, а максимальная — 42.30.
Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- M15
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XTJL сегодня?
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) сегодня оценивается на уровне 42.25. Инструмент торгуется в пределах 42.13 - 42.30, вчерашнее закрытие составило 42.26, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XTJL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July?
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July в настоящее время оценивается в 42.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.13% и USD. Отслеживайте движения XTJL на графике в реальном времени.
Как купить акции XTJL?
Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) по текущей цене 42.25. Ордера обычно размещаются около 42.25 или 42.55, тогда как 33 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XTJL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XTJL?
Инвестирование в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July предполагает учет годового диапазона 36.84 - 42.30 и текущей цены 42.25. Многие сравнивают 1.03% и 7.75% перед размещением ордеров на 42.25 или 42.55. Изучайте ежедневные изменения цены XTJL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July?
Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) за последний год составила 42.30. Акции заметно колебались в пределах 36.84 - 42.30, сравнение с 42.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July?
Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) за год составила 36.84. Сравнение с текущими 42.25 и 36.84 - 42.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XTJL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XTJL?
В прошлом Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.26 и 14.13% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 42.26
- Open
- 42.30
- Bid
- 42.25
- Ask
- 42.55
- Low
- 42.13
- High
- 42.30
- Объем
- 33
- Дневное изменение
- -0.02%
- Месячное изменение
- 1.03%
- 6-месячное изменение
- 7.75%
- Годовое изменение
- 14.13%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%