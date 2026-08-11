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XTJL: Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

42.25 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XTJL за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.13, а максимальная — 42.30.

Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XTJL сегодня?

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) сегодня оценивается на уровне 42.25. Инструмент торгуется в пределах 42.13 - 42.30, вчерашнее закрытие составило 42.26, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XTJL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July?

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July в настоящее время оценивается в 42.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.13% и USD. Отслеживайте движения XTJL на графике в реальном времени.

Как купить акции XTJL?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) по текущей цене 42.25. Ордера обычно размещаются около 42.25 или 42.55, тогда как 33 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XTJL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XTJL?

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July предполагает учет годового диапазона 36.84 - 42.30 и текущей цены 42.25. Многие сравнивают 1.03% и 7.75% перед размещением ордеров на 42.25 или 42.55. Изучайте ежедневные изменения цены XTJL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) за последний год составила 42.30. Акции заметно колебались в пределах 36.84 - 42.30, сравнение с 42.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July?

Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) за год составила 36.84. Сравнение с текущими 42.25 и 36.84 - 42.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XTJL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XTJL?

В прошлом Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.26 и 14.13% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.13 42.30
Годовой диапазон
36.84 42.30
Предыдущее закрытие
42.26
Open
42.30
Bid
42.25
Ask
42.55
Low
42.13
High
42.30
Объем
33
Дневное изменение
-0.02%
Месячное изменение
1.03%
6-месячное изменение
7.75%
Годовое изменение
14.13%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%