XTJL: Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
今日XTJL汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点42.18和高点42.28进行交易。
关注Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
XTJL股票今天的价格是多少？
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July股票今天的定价为42.18。它在42.18 - 42.28范围内交易，昨天的收盘价为42.25，交易量达到6。XTJL的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July股票是否支付股息？
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July目前的价值为42.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.94%和USD。实时查看图表以跟踪XTJL走势。
如何购买XTJL股票？
您可以以42.18的当前价格购买Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July股票。订单通常设置在42.18或42.48附近，而6和-0.24%显示市场活动。立即关注XTJL的实时图表更新。
如何投资XTJL股票？
投资Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July需要考虑年度范围36.84 - 42.30和当前价格42.18。许多人在以42.18或42.48下订单之前，会比较0.86%和。实时查看XTJL价格图表，了解每日变化。
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July的最高价格是42.30。在36.84 - 42.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July的绩效。
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July股票的最低价格是多少？
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July（XTJL）的最低价格为36.84。将其与当前的42.18和36.84 - 42.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XTJL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XTJL股票是什么时候拆分的？
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.25和13.94%中可见。
- 前一天收盘价
- 42.25
- 开盘价
- 42.28
- 卖价
- 42.18
- 买价
- 42.48
- 最低价
- 42.18
- 最高价
- 42.28
- 交易量
- 6
- 日变化
- -0.17%
- 月变化
- 0.86%
- 6个月变化
- 7.57%
- 年变化
- 13.94%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%