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XTJL: Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

42.18 USD 0.07 (0.17%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XTJL汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点42.18和高点42.28进行交易。

关注Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

XTJL股票今天的价格是多少？

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July股票今天的定价为42.18。它在42.18 - 42.28范围内交易，昨天的收盘价为42.25，交易量达到6。XTJL的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July股票是否支付股息？

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July目前的价值为42.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.94%和USD。实时查看图表以跟踪XTJL走势。

如何购买XTJL股票？

您可以以42.18的当前价格购买Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July股票。订单通常设置在42.18或42.48附近，而6和-0.24%显示市场活动。立即关注XTJL的实时图表更新。

如何投资XTJL股票？

投资Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July需要考虑年度范围36.84 - 42.30和当前价格42.18。许多人在以42.18或42.48下订单之前，会比较0.86%和。实时查看XTJL价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July的最高价格是42.30。在36.84 - 42.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July的绩效。

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July股票的最低价格是多少？

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July（XTJL）的最低价格为36.84。将其与当前的42.18和36.84 - 42.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XTJL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XTJL股票是什么时候拆分的？

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.25和13.94%中可见。

日范围
42.18 42.28
年范围
36.84 42.30
前一天收盘价
42.25
开盘价
42.28
卖价
42.18
买价
42.48
最低价
42.18
最高价
42.28
交易量
6
日变化
-0.17%
月变化
0.86%
6个月变化
7.57%
年变化
13.94%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%