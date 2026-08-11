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XTAP: Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April

46.21 USD 0.08 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XTAP за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.21, а максимальная — 46.21.

Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XTAP сегодня?

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April (XTAP) сегодня оценивается на уровне 46.21. Инструмент торгуется в пределах 46.21 - 46.21, вчерашнее закрытие составило 46.13, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XTAP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April?

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April в настоящее время оценивается в 46.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.34% и USD. Отслеживайте движения XTAP на графике в реальном времени.

Как купить акции XTAP?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April (XTAP) по текущей цене 46.21. Ордера обычно размещаются около 46.21 или 46.51, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XTAP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XTAP?

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April предполагает учет годового диапазона 39.05 - 46.21 и текущей цены 46.21. Многие сравнивают 0.70% и 12.57% перед размещением ордеров на 46.21 или 46.51. Изучайте ежедневные изменения цены XTAP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April (XTAP) за последний год составила 46.21. Акции заметно колебались в пределах 39.05 - 46.21, сравнение с 46.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April?

Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April (XTAP) за год составила 39.05. Сравнение с текущими 46.21 и 39.05 - 46.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XTAP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XTAP?

В прошлом Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.13 и 18.34% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.21 46.21
Годовой диапазон
39.05 46.21
Предыдущее закрытие
46.13
Open
46.21
Bid
46.21
Ask
46.51
Low
46.21
High
46.21
Объем
1
Дневное изменение
0.17%
Месячное изменение
0.70%
6-месячное изменение
12.57%
Годовое изменение
18.34%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%