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XTAP: Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April
Курс XTAP за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.21, а максимальная — 46.21.
Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XTAP сегодня?
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April (XTAP) сегодня оценивается на уровне 46.21. Инструмент торгуется в пределах 46.21 - 46.21, вчерашнее закрытие составило 46.13, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XTAP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April?
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April в настоящее время оценивается в 46.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.34% и USD. Отслеживайте движения XTAP на графике в реальном времени.
Как купить акции XTAP?
Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April (XTAP) по текущей цене 46.21. Ордера обычно размещаются около 46.21 или 46.51, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XTAP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XTAP?
Инвестирование в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April предполагает учет годового диапазона 39.05 - 46.21 и текущей цены 46.21. Многие сравнивают 0.70% и 12.57% перед размещением ордеров на 46.21 или 46.51. Изучайте ежедневные изменения цены XTAP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April?
Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April (XTAP) за последний год составила 46.21. Акции заметно колебались в пределах 39.05 - 46.21, сравнение с 46.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April?
Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April (XTAP) за год составила 39.05. Сравнение с текущими 46.21 и 39.05 - 46.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XTAP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XTAP?
В прошлом Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.13 и 18.34% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 46.13
- Open
- 46.21
- Bid
- 46.21
- Ask
- 46.51
- Low
- 46.21
- High
- 46.21
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.17%
- Месячное изменение
- 0.70%
- 6-месячное изменение
- 12.57%
- Годовое изменение
- 18.34%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%