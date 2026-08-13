XTAP: Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April
今日XTAP汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点46.21和高点46.21进行交易。
关注Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
XTAP股票今天的价格是多少？
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April股票今天的定价为46.21。它在46.21 - 46.21范围内交易，昨天的收盘价为46.13，交易量达到1。XTAP的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April股票是否支付股息？
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April目前的价值为46.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.34%和USD。实时查看图表以跟踪XTAP走势。
如何购买XTAP股票？
您可以以46.21的当前价格购买Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April股票。订单通常设置在46.21或46.51附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注XTAP的实时图表更新。
如何投资XTAP股票？
投资Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April需要考虑年度范围39.05 - 46.21和当前价格46.21。许多人在以46.21或46.51下订单之前，会比较0.70%和。实时查看XTAP价格图表，了解每日变化。
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April的最高价格是46.21。在39.05 - 46.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April的绩效。
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April股票的最低价格是多少？
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April（XTAP）的最低价格为39.05。将其与当前的46.21和39.05 - 46.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XTAP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XTAP股票是什么时候拆分的？
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.13和18.34%中可见。
- 前一天收盘价
- 46.13
- 开盘价
- 46.21
- 卖价
- 46.21
- 买价
- 46.51
- 最低价
- 46.21
- 最高价
- 46.21
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.17%
- 月变化
- 0.70%
- 6个月变化
- 12.57%
- 年变化
- 18.34%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%