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XTAP: Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April

46.21 USD 0.08 (0.17%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XTAP汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点46.21和高点46.21进行交易。

关注Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

XTAP股票今天的价格是多少？

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April股票今天的定价为46.21。它在46.21 - 46.21范围内交易，昨天的收盘价为46.13，交易量达到1。XTAP的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April股票是否支付股息？

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April目前的价值为46.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.34%和USD。实时查看图表以跟踪XTAP走势。

如何购买XTAP股票？

您可以以46.21的当前价格购买Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April股票。订单通常设置在46.21或46.51附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注XTAP的实时图表更新。

如何投资XTAP股票？

投资Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April需要考虑年度范围39.05 - 46.21和当前价格46.21。许多人在以46.21或46.51下订单之前，会比较0.70%和。实时查看XTAP价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April的最高价格是46.21。在39.05 - 46.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April的绩效。

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April股票的最低价格是多少？

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April（XTAP）的最低价格为39.05。将其与当前的46.21和39.05 - 46.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XTAP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XTAP股票是什么时候拆分的？

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.13和18.34%中可见。

日范围
46.21 46.21
年范围
39.05 46.21
前一天收盘价
46.13
开盘价
46.21
卖价
46.21
买价
46.51
最低价
46.21
最高价
46.21
交易量
1
日变化
0.17%
月变化
0.70%
6个月变化
12.57%
年变化
18.34%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%