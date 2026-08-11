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XSPI: NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
Курс XSPI за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.28, а максимальная — 50.35.
Следите за динамикой NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XSPI сегодня?
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) сегодня оценивается на уровне 50.34. Инструмент торгуется в пределах 50.28 - 50.35, вчерашнее закрытие составило 50.22, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XSPI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF?
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF в настоящее время оценивается в 50.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.40% и USD. Отслеживайте движения XSPI на графике в реальном времени.
Как купить акции XSPI?
Вы можете купить акции NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) по текущей цене 50.34. Ордера обычно размещаются около 50.34 или 50.64, тогда как 22 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XSPI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XSPI?
Инвестирование в NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF предполагает учет годового диапазона 42.70 - 51.16 и текущей цены 50.34. Многие сравнивают 1.88% и 4.57% перед размещением ордеров на 50.34 или 50.64. Изучайте ежедневные изменения цены XSPI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF?
Самая высокая цена NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) за последний год составила 51.16. Акции заметно колебались в пределах 42.70 - 51.16, сравнение с 50.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF?
Самая низкая цена NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) за год составила 42.70. Сравнение с текущими 50.34 и 42.70 - 51.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XSPI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XSPI?
В прошлом NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.22 и 0.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.22
- Open
- 50.32
- Bid
- 50.34
- Ask
- 50.64
- Low
- 50.28
- High
- 50.35
- Объем
- 22
- Дневное изменение
- 0.24%
- Месячное изменение
- 1.88%
- 6-месячное изменение
- 4.57%
- Годовое изменение
- 0.40%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%