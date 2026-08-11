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XSPI: NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF

50.34 USD 0.12 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XSPI за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.28, а максимальная — 50.35.

Следите за динамикой NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XSPI сегодня?

NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) сегодня оценивается на уровне 50.34. Инструмент торгуется в пределах 50.28 - 50.35, вчерашнее закрытие составило 50.22, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XSPI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF?

NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF в настоящее время оценивается в 50.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.40% и USD. Отслеживайте движения XSPI на графике в реальном времени.

Как купить акции XSPI?

Вы можете купить акции NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) по текущей цене 50.34. Ордера обычно размещаются около 50.34 или 50.64, тогда как 22 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XSPI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XSPI?

Инвестирование в NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF предполагает учет годового диапазона 42.70 - 51.16 и текущей цены 50.34. Многие сравнивают 1.88% и 4.57% перед размещением ордеров на 50.34 или 50.64. Изучайте ежедневные изменения цены XSPI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF?

Самая высокая цена NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) за последний год составила 51.16. Акции заметно колебались в пределах 42.70 - 51.16, сравнение с 50.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF?

Самая низкая цена NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) за год составила 42.70. Сравнение с текущими 50.34 и 42.70 - 51.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XSPI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XSPI?

В прошлом NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.22 и 0.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.28 50.35
Годовой диапазон
42.70 51.16
Предыдущее закрытие
50.22
Open
50.32
Bid
50.34
Ask
50.64
Low
50.28
High
50.35
Объем
22
Дневное изменение
0.24%
Месячное изменение
1.88%
6-месячное изменение
4.57%
Годовое изменение
0.40%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%