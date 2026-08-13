报价部分
货币 / XSPI
回到股票

XSPI: NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF

50.10 USD 0.12 (0.24%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XSPI汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点50.09和高点50.35进行交易。

关注NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

XSPI股票今天的价格是多少？

NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF股票今天的定价为50.10。它在50.09 - 50.35范围内交易，昨天的收盘价为50.22，交易量达到71。XSPI的实时价格图表显示了这些更新。

NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF股票是否支付股息？

NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF目前的价值为50.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.08%和USD。实时查看图表以跟踪XSPI走势。

如何购买XSPI股票？

您可以以50.10的当前价格购买NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF股票。订单通常设置在50.10或50.40附近，而71和-0.44%显示市场活动。立即关注XSPI的实时图表更新。

如何投资XSPI股票？

投资NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF需要考虑年度范围42.70 - 51.16和当前价格50.10。许多人在以50.10或50.40下订单之前，会比较1.40%和。实时查看XSPI价格图表，了解每日变化。

NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF的最高价格是51.16。在42.70 - 51.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF的绩效。

NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF股票的最低价格是多少？

NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF（XSPI）的最低价格为42.70。将其与当前的50.10和42.70 - 51.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XSPI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XSPI股票是什么时候拆分的？

NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.22和-0.08%中可见。

日范围
50.09 50.35
年范围
42.70 51.16
前一天收盘价
50.22
开盘价
50.32
卖价
50.10
买价
50.40
最低价
50.09
最高价
50.35
交易量
71
日变化
-0.24%
月变化
1.40%
6个月变化
4.07%
年变化
-0.08%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%