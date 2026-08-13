XSPI: NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
今日XSPI汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点50.09和高点50.35进行交易。
关注NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
XSPI股票今天的价格是多少？
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF股票今天的定价为50.10。它在50.09 - 50.35范围内交易，昨天的收盘价为50.22，交易量达到71。XSPI的实时价格图表显示了这些更新。
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF股票是否支付股息？
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF目前的价值为50.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.08%和USD。实时查看图表以跟踪XSPI走势。
如何购买XSPI股票？
您可以以50.10的当前价格购买NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF股票。订单通常设置在50.10或50.40附近，而71和-0.44%显示市场活动。立即关注XSPI的实时图表更新。
如何投资XSPI股票？
投资NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF需要考虑年度范围42.70 - 51.16和当前价格50.10。许多人在以50.10或50.40下订单之前，会比较1.40%和。实时查看XSPI价格图表，了解每日变化。
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF的最高价格是51.16。在42.70 - 51.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF的绩效。
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF股票的最低价格是多少？
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF（XSPI）的最低价格为42.70。将其与当前的50.10和42.70 - 51.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XSPI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XSPI股票是什么时候拆分的？
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.22和-0.08%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.22
- 开盘价
- 50.32
- 卖价
- 50.10
- 买价
- 50.40
- 最低价
- 50.09
- 最高价
- 50.35
- 交易量
- 71
- 日变化
- -0.24%
- 月变化
- 1.40%
- 6个月变化
- 4.07%
- 年变化
- -0.08%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%