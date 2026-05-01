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XSOE: WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund

46.40 USD 0.29 (0.62%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XSOE за сегодня изменился на -0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.35, а максимальная — 46.56.

Следите за динамикой WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XSOE сегодня?

WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund (XSOE) сегодня оценивается на уровне 46.40. Инструмент торгуется в пределах 46.35 - 46.56, вчерашнее закрытие составило 46.69, а торговый объем достиг 205. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XSOE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund?

WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund в настоящее время оценивается в 46.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 31.89% и USD. Отслеживайте движения XSOE на графике в реальном времени.

Как купить акции XSOE?

Вы можете купить акции WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund (XSOE) по текущей цене 46.40. Ордера обычно размещаются около 46.40 или 46.70, тогда как 205 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XSOE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XSOE?

Инвестирование в WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund предполагает учет годового диапазона 35.18 - 51.38 и текущей цены 46.40. Многие сравнивают 3.23% и 7.76% перед размещением ордеров на 46.40 или 46.70. Изучайте ежедневные изменения цены XSOE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund?

Самая высокая цена WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund (XSOE) за последний год составила 51.38. Акции заметно колебались в пределах 35.18 - 51.38, сравнение с 46.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund?

Самая низкая цена WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund (XSOE) за год составила 35.18. Сравнение с текущими 46.40 и 35.18 - 51.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XSOE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XSOE?

В прошлом WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.69 и 31.89% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.35 46.56
Годовой диапазон
35.18 51.38
Предыдущее закрытие
46.69
Open
46.43
Bid
46.40
Ask
46.70
Low
46.35
High
46.56
Объем
205
Дневное изменение
-0.62%
Месячное изменение
3.23%
6-месячное изменение
7.76%
Годовое изменение
31.89%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%