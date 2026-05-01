- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
XSOE: WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund
Курс XSOE за сегодня изменился на -0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.35, а максимальная — 46.56.
Следите за динамикой WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости XSOE
- CIO Weekly: Earnings Growth Moves Beyond The U.S.
- Emerging Asia (Ex China) Government Bonds Monthly – August 2026
- Seeking Steady Income In An Unsteady World
- Build A Better Path, Part 2: 3-Dimensional Investing
- Fixed Income Outlook Q3 2026: Looking To The Data When Visibility Is Low
- Global Markets: Fundamentals Have The Floor
- Emerging Markets Show Greater War Resilience To Outpace Advanced Economies
- Asset Allocation Outlook Q3 2026: Staying Pro-Risk In A Broadening AI Cycle
- Global Macro Outlook: Third Quarter 2026
- Fixed Income Midyear Outlook: 6 Ways To Put Volatility To Work
- Dollar Strength Shifts Case For EM
- Equity Market Outlook Q3 2026
- The Ghost Rally: What We See Really Driving Emerging Markets In 2026
- Emerging Markets: The New Engine Of Global Growth
- 2026 Midyear Outlook: World Disrupted? Resilience Endured
- The Speed Of Transmission: Cost Pass-Through In Emerging Vs. Developed Markets
- Moving From Measuring Markets To Measuring Real Economy: FTSE All-World GDP Adjusted Index
- Markets Rally As IPO Momentum Builds
- Beyond Macro: A Value Lens On Emerging Markets Equity
- Trump-Xi Summit 2026: Key Expectations And What Markets Are Watching
- MEGA To SEGA: Why Seoul Beating Saxony Shows Just How Hard It Is To Diversify
- Record U.S. Stocks: Disconnect Or Not?
- Earnings Strength Keeps Us Risk-On
- Charts, Trends, And Top Trades With Parets And Strazza
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XSOE сегодня?
WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund (XSOE) сегодня оценивается на уровне 46.40. Инструмент торгуется в пределах 46.35 - 46.56, вчерашнее закрытие составило 46.69, а торговый объем достиг 205. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XSOE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund?
WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund в настоящее время оценивается в 46.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 31.89% и USD. Отслеживайте движения XSOE на графике в реальном времени.
Как купить акции XSOE?
Вы можете купить акции WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund (XSOE) по текущей цене 46.40. Ордера обычно размещаются около 46.40 или 46.70, тогда как 205 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XSOE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XSOE?
Инвестирование в WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund предполагает учет годового диапазона 35.18 - 51.38 и текущей цены 46.40. Многие сравнивают 3.23% и 7.76% перед размещением ордеров на 46.40 или 46.70. Изучайте ежедневные изменения цены XSOE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund?
Самая высокая цена WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund (XSOE) за последний год составила 51.38. Акции заметно колебались в пределах 35.18 - 51.38, сравнение с 46.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund?
Самая низкая цена WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund (XSOE) за год составила 35.18. Сравнение с текущими 46.40 и 35.18 - 51.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XSOE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XSOE?
В прошлом WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.69 и 31.89% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 46.69
- Open
- 46.43
- Bid
- 46.40
- Ask
- 46.70
- Low
- 46.35
- High
- 46.56
- Объем
- 205
- Дневное изменение
- -0.62%
- Месячное изменение
- 3.23%
- 6-месячное изменение
- 7.76%
- Годовое изменение
- 31.89%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%