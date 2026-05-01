XSOE: WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund
今日XSOE汇率已更改0.56%。当日，交易品种以低点46.52和高点46.88进行交易。
关注WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
XSOE股票今天的价格是多少？
WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund股票今天的定价为46.66。它在46.52 - 46.88范围内交易，昨天的收盘价为46.40，交易量达到58。XSOE的实时价格图表显示了这些更新。
WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund股票是否支付股息？
WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund目前的价值为46.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注32.63%和USD。实时查看图表以跟踪XSOE走势。
如何购买XSOE股票？
您可以以46.66的当前价格购买WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund股票。订单通常设置在46.66或46.96附近，而58和-0.21%显示市场活动。立即关注XSOE的实时图表更新。
如何投资XSOE股票？
投资WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund需要考虑年度范围35.18 - 51.38和当前价格46.66。许多人在以46.66或46.96下订单之前，会比较3.80%和。实时查看XSOE价格图表，了解每日变化。
WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund的最高价格是51.38。在35.18 - 51.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund的绩效。
WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund股票的最低价格是多少？
WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund（XSOE）的最低价格为35.18。将其与当前的46.66和35.18 - 51.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XSOE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XSOE股票是什么时候拆分的？
WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.40和32.63%中可见。
- 前一天收盘价
- 46.40
- 开盘价
- 46.76
- 卖价
- 46.66
- 买价
- 46.96
- 最低价
- 46.52
- 最高价
- 46.88
- 交易量
- 58
- 日变化
- 0.56%
- 月变化
- 3.80%
- 6个月变化
- 8.36%
- 年变化
- 32.63%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%