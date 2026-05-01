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XSOE: WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund

46.66 USD 0.26 (0.56%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XSOE汇率已更改0.56%。当日，交易品种以低点46.52和高点46.88进行交易。

关注WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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XSOE新闻

常见问题解答

XSOE股票今天的价格是多少？

WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund股票今天的定价为46.66。它在46.52 - 46.88范围内交易，昨天的收盘价为46.40，交易量达到58。XSOE的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund股票是否支付股息？

WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund目前的价值为46.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注32.63%和USD。实时查看图表以跟踪XSOE走势。

如何购买XSOE股票？

您可以以46.66的当前价格购买WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund股票。订单通常设置在46.66或46.96附近，而58和-0.21%显示市场活动。立即关注XSOE的实时图表更新。

如何投资XSOE股票？

投资WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund需要考虑年度范围35.18 - 51.38和当前价格46.66。许多人在以46.66或46.96下订单之前，会比较3.80%和。实时查看XSOE价格图表，了解每日变化。

WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund的最高价格是51.38。在35.18 - 51.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund的绩效。

WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund股票的最低价格是多少？

WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund（XSOE）的最低价格为35.18。将其与当前的46.66和35.18 - 51.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XSOE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XSOE股票是什么时候拆分的？

WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.40和32.63%中可见。

日范围
46.52 46.88
年范围
35.18 51.38
前一天收盘价
46.40
开盘价
46.76
卖价
46.66
买价
46.96
最低价
46.52
最高价
46.88
交易量
58
日变化
0.56%
月变化
3.80%
6个月变化
8.36%
年变化
32.63%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%