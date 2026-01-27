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XSLV: Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

53.02 USD 0.63 (1.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XSLV за сегодня изменился на -1.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.93, а максимальная — 53.25.

Следите за динамикой Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XSLV сегодня?

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) сегодня оценивается на уровне 53.02. Инструмент торгуется в пределах 52.93 - 53.25, вчерашнее закрытие составило 53.65, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XSLV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF?

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF в настоящее время оценивается в 53.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.79% и USD. Отслеживайте движения XSLV на графике в реальном времени.

Как купить акции XSLV?

Вы можете купить акции Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) по текущей цене 53.02. Ордера обычно размещаются около 53.02 или 53.32, тогда как 10 и -0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XSLV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XSLV?

Инвестирование в Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF предполагает учет годового диапазона 44.32 - 54.55 и текущей цены 53.02. Многие сравнивают -2.07% и 8.51% перед размещением ордеров на 53.02 или 53.32. Изучайте ежедневные изменения цены XSLV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF?

Самая высокая цена Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) за последний год составила 54.55. Акции заметно колебались в пределах 44.32 - 54.55, сравнение с 53.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF?

Самая низкая цена Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) за год составила 44.32. Сравнение с текущими 53.02 и 44.32 - 54.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XSLV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XSLV?

В прошлом Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 53.65 и 11.79% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
52.93 53.25
Годовой диапазон
44.32 54.55
Предыдущее закрытие
53.65
Open
53.15
Bid
53.02
Ask
53.32
Low
52.93
High
53.25
Объем
10
Дневное изменение
-1.17%
Месячное изменение
-2.07%
6-месячное изменение
8.51%
Годовое изменение
11.79%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%