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XSLV: Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
Курс XSLV за сегодня изменился на -1.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.93, а максимальная — 53.25.
Следите за динамикой Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XSLV сегодня?
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) сегодня оценивается на уровне 53.02. Инструмент торгуется в пределах 52.93 - 53.25, вчерашнее закрытие составило 53.65, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XSLV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF?
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF в настоящее время оценивается в 53.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.79% и USD. Отслеживайте движения XSLV на графике в реальном времени.
Как купить акции XSLV?
Вы можете купить акции Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) по текущей цене 53.02. Ордера обычно размещаются около 53.02 или 53.32, тогда как 10 и -0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XSLV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XSLV?
Инвестирование в Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF предполагает учет годового диапазона 44.32 - 54.55 и текущей цены 53.02. Многие сравнивают -2.07% и 8.51% перед размещением ордеров на 53.02 или 53.32. Изучайте ежедневные изменения цены XSLV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF?
Самая высокая цена Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) за последний год составила 54.55. Акции заметно колебались в пределах 44.32 - 54.55, сравнение с 53.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF?
Самая низкая цена Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) за год составила 44.32. Сравнение с текущими 53.02 и 44.32 - 54.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XSLV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XSLV?
В прошлом Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 53.65 и 11.79% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 53.65
- Open
- 53.15
- Bid
- 53.02
- Ask
- 53.32
- Low
- 52.93
- High
- 53.25
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- -1.17%
- Месячное изменение
- -2.07%
- 6-месячное изменение
- 8.51%
- Годовое изменение
- 11.79%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%