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XSLV: Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

53.29 USD 0.27 (0.51%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XSLV汇率已更改0.51%。当日，交易品种以低点53.25和高点53.49进行交易。

关注Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XSLV新闻

常见问题解答

XSLV股票今天的价格是多少？

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF股票今天的定价为53.29。它在53.25 - 53.49范围内交易，昨天的收盘价为53.02，交易量达到9。XSLV的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF股票是否支付股息？

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF目前的价值为53.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.36%和USD。实时查看图表以跟踪XSLV走势。

如何购买XSLV股票？

您可以以53.29的当前价格购买Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF股票。订单通常设置在53.29或53.59附近，而9和0.04%显示市场活动。立即关注XSLV的实时图表更新。

如何投资XSLV股票？

投资Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF需要考虑年度范围44.32 - 54.55和当前价格53.29。许多人在以53.29或53.59下订单之前，会比较-1.57%和。实时查看XSLV价格图表，了解每日变化。

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF的最高价格是54.55。在44.32 - 54.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF的绩效。

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF股票的最低价格是多少？

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF（XSLV）的最低价格为44.32。将其与当前的53.29和44.32 - 54.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XSLV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XSLV股票是什么时候拆分的？

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、53.02和12.36%中可见。

日范围
53.25 53.49
年范围
44.32 54.55
前一天收盘价
53.02
开盘价
53.27
卖价
53.29
买价
53.59
最低价
53.25
最高价
53.49
交易量
9
日变化
0.51%
月变化
-1.57%
6个月变化
9.07%
年变化
12.36%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%