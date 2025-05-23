Валюты / XSHD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
XSHD: Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
13.66 USD 0.09 (0.65%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XSHD за сегодня изменился на -0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.64, а максимальная — 13.77.
Следите за динамикой Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости XSHD
- The Life Of A Fed Chair
- Only 6 Broad ETFs Are Down This Year — Here's Their Cardinal Sin
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- AVUV: How This Active Small-Cap Value ETF Can Fit In Your Portfolio (NYSEARCA:AVUV)
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
- Redefining Dividend Dynamics For Equity Income Investors
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Fears Of Slower Economic Growth Pressure U.S. Small-Cap Stock Outlook
- Monopoly Money
- Why Small-Caps Could Outperform In The Next Economic Cycle
- Winners And Losers From The Trade War: An Equities View
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- Tariff On, Tariff Off
Дневной диапазон
13.64 13.77
Годовой диапазон
11.84 15.82
- Предыдущее закрытие
- 13.75
- Open
- 13.76
- Bid
- 13.66
- Ask
- 13.96
- Low
- 13.64
- High
- 13.77
- Объем
- 62
- Дневное изменение
- -0.65%
- Месячное изменение
- 0.15%
- 6-месячное изменение
- -1.44%
- Годовое изменение
- -11.24%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.