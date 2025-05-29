QuotazioniSezioni
XSHD: Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

13.62 USD 0.18 (1.30%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio XSHD ha avuto una variazione del -1.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.60 e ad un massimo di 13.80.

Segui le dinamiche di Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
13.60 13.80
Intervallo Annuale
11.84 15.82
Chiusura Precedente
13.80
Apertura
13.80
Bid
13.62
Ask
13.92
Minimo
13.60
Massimo
13.80
Volume
98
Variazione giornaliera
-1.30%
Variazione Mensile
-0.15%
Variazione Semestrale
-1.73%
Variazione Annuale
-11.50%
21 settembre, domenica