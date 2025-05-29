Valute / XSHD
XSHD: Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
13.62 USD 0.18 (1.30%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio XSHD ha avuto una variazione del -1.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.60 e ad un massimo di 13.80.
Segui le dinamiche di Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
13.60 13.80
Intervallo Annuale
11.84 15.82
- Chiusura Precedente
- 13.80
- Apertura
- 13.80
- Bid
- 13.62
- Ask
- 13.92
- Minimo
- 13.60
- Massimo
- 13.80
- Volume
- 98
- Variazione giornaliera
- -1.30%
- Variazione Mensile
- -0.15%
- Variazione Semestrale
- -1.73%
- Variazione Annuale
- -11.50%
21 settembre, domenica