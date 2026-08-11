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XRPT: 2x XRP ETF
Курс XRPT за сегодня изменился на -2.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.49, а максимальная — 19.76.
Следите за динамикой 2x XRP ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XRPT сегодня?
2x XRP ETF (XRPT) сегодня оценивается на уровне 19.60. Инструмент торгуется в пределах 19.49 - 19.76, вчерашнее закрытие составило 20.12, а торговый объем достиг 39. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XRPT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям 2x XRP ETF?
2x XRP ETF в настоящее время оценивается в 19.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 27.19% и USD. Отслеживайте движения XRPT на графике в реальном времени.
Как купить акции XRPT?
Вы можете купить акции 2x XRP ETF (XRPT) по текущей цене 19.60. Ордера обычно размещаются около 19.60 или 19.90, тогда как 39 и 0.51% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XRPT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XRPT?
Инвестирование в 2x XRP ETF предполагает учет годового диапазона 1.55 - 54.50 и текущей цены 19.60. Многие сравнивают -12.03% и -53.05% перед размещением ордеров на 19.60 или 19.90. Изучайте ежедневные изменения цены XRPT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции 2x XRP ETF?
Самая высокая цена 2x XRP ETF (XRPT) за последний год составила 54.50. Акции заметно колебались в пределах 1.55 - 54.50, сравнение с 20.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику 2x XRP ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции 2x XRP ETF?
Самая низкая цена 2x XRP ETF (XRPT) за год составила 1.55. Сравнение с текущими 19.60 и 1.55 - 54.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XRPT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XRPT?
В прошлом 2x XRP ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.12 и 27.19% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.12
- Open
- 19.50
- Bid
- 19.60
- Ask
- 19.90
- Low
- 19.49
- High
- 19.76
- Объем
- 39
- Дневное изменение
- -2.58%
- Месячное изменение
- -12.03%
- 6-месячное изменение
- -53.05%
- Годовое изменение
- 27.19%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%