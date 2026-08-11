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XRPT: 2x XRP ETF

19.60 USD 0.52 (2.58%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XRPT за сегодня изменился на -2.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.49, а максимальная — 19.76.

Следите за динамикой 2x XRP ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XRPT сегодня?

2x XRP ETF (XRPT) сегодня оценивается на уровне 19.60. Инструмент торгуется в пределах 19.49 - 19.76, вчерашнее закрытие составило 20.12, а торговый объем достиг 39. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XRPT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям 2x XRP ETF?

2x XRP ETF в настоящее время оценивается в 19.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 27.19% и USD. Отслеживайте движения XRPT на графике в реальном времени.

Как купить акции XRPT?

Вы можете купить акции 2x XRP ETF (XRPT) по текущей цене 19.60. Ордера обычно размещаются около 19.60 или 19.90, тогда как 39 и 0.51% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XRPT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XRPT?

Инвестирование в 2x XRP ETF предполагает учет годового диапазона 1.55 - 54.50 и текущей цены 19.60. Многие сравнивают -12.03% и -53.05% перед размещением ордеров на 19.60 или 19.90. Изучайте ежедневные изменения цены XRPT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции 2x XRP ETF?

Самая высокая цена 2x XRP ETF (XRPT) за последний год составила 54.50. Акции заметно колебались в пределах 1.55 - 54.50, сравнение с 20.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику 2x XRP ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции 2x XRP ETF?

Самая низкая цена 2x XRP ETF (XRPT) за год составила 1.55. Сравнение с текущими 19.60 и 1.55 - 54.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XRPT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XRPT?

В прошлом 2x XRP ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.12 и 27.19% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.49 19.76
Годовой диапазон
1.55 54.50
Предыдущее закрытие
20.12
Open
19.50
Bid
19.60
Ask
19.90
Low
19.49
High
19.76
Объем
39
Дневное изменение
-2.58%
Месячное изменение
-12.03%
6-месячное изменение
-53.05%
Годовое изменение
27.19%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%