Курс XRPT за сегодня изменился на -2.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.49, а максимальная — 19.76.

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