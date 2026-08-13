XRPT: 2x XRP ETF
今日XRPT汇率已更改-0.89%。当日，交易品种以低点18.96和高点19.94进行交易。
关注2x XRP ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- D1
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常见问题解答
XRPT股票今天的价格是多少？
2x XRP ETF股票今天的定价为19.94。它在18.96 - 19.94范围内交易，昨天的收盘价为20.12，交易量达到215。XRPT的实时价格图表显示了这些更新。
2x XRP ETF股票是否支付股息？
2x XRP ETF目前的价值为19.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.40%和USD。实时查看图表以跟踪XRPT走势。
如何购买XRPT股票？
您可以以19.94的当前价格购买2x XRP ETF股票。订单通常设置在19.94或20.24附近，而215和2.26%显示市场活动。立即关注XRPT的实时图表更新。
如何投资XRPT股票？
投资2x XRP ETF需要考虑年度范围1.55 - 54.50和当前价格19.94。许多人在以19.94或20.24下订单之前，会比较-10.50%和。实时查看XRPT价格图表，了解每日变化。
2x XRP ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，2x XRP ETF的最高价格是54.50。在1.55 - 54.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪2x XRP ETF的绩效。
2x XRP ETF股票的最低价格是多少？
2x XRP ETF（XRPT）的最低价格为1.55。将其与当前的19.94和1.55 - 54.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XRPT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XRPT股票是什么时候拆分的？
2x XRP ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.12和29.40%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.12
- 开盘价
- 19.50
- 卖价
- 19.94
- 买价
- 20.24
- 最低价
- 18.96
- 最高价
- 19.94
- 交易量
- 215
- 日变化
- -0.89%
- 月变化
- -10.50%
- 6个月变化
- -52.24%
- 年变化
- 29.40%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%