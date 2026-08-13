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XRPT: 2x XRP ETF

19.94 USD 0.18 (0.89%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XRPT汇率已更改-0.89%。当日，交易品种以低点18.96和高点19.94进行交易。

关注2x XRP ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

XRPT股票今天的价格是多少？

2x XRP ETF股票今天的定价为19.94。它在18.96 - 19.94范围内交易，昨天的收盘价为20.12，交易量达到215。XRPT的实时价格图表显示了这些更新。

2x XRP ETF股票是否支付股息？

2x XRP ETF目前的价值为19.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.40%和USD。实时查看图表以跟踪XRPT走势。

如何购买XRPT股票？

您可以以19.94的当前价格购买2x XRP ETF股票。订单通常设置在19.94或20.24附近，而215和2.26%显示市场活动。立即关注XRPT的实时图表更新。

如何投资XRPT股票？

投资2x XRP ETF需要考虑年度范围1.55 - 54.50和当前价格19.94。许多人在以19.94或20.24下订单之前，会比较-10.50%和。实时查看XRPT价格图表，了解每日变化。

2x XRP ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，2x XRP ETF的最高价格是54.50。在1.55 - 54.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪2x XRP ETF的绩效。

2x XRP ETF股票的最低价格是多少？

2x XRP ETF（XRPT）的最低价格为1.55。将其与当前的19.94和1.55 - 54.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XRPT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XRPT股票是什么时候拆分的？

2x XRP ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.12和29.40%中可见。

日范围
18.96 19.94
年范围
1.55 54.50
前一天收盘价
20.12
开盘价
19.50
卖价
19.94
买价
20.24
最低价
18.96
最高价
19.94
交易量
215
日变化
-0.89%
月变化
-10.50%
6个月变化
-52.24%
年变化
29.40%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%