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XRPR: REX-Osprey™ XRP ETF

8.31 USD 0.05 (0.60%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XRPR за сегодня изменился на -0.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.29, а максимальная — 8.41.

Следите за динамикой REX-Osprey™ XRP ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XRPR сегодня?

REX-Osprey™ XRP ETF (XRPR) сегодня оценивается на уровне 8.31. Инструмент торгуется в пределах 8.29 - 8.41, вчерашнее закрытие составило 8.36, а торговый объем достиг 72. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XRPR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям REX-Osprey™ XRP ETF?

REX-Osprey™ XRP ETF в настоящее время оценивается в 8.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -67.75% и USD. Отслеживайте движения XRPR на графике в реальном времени.

Как купить акции XRPR?

Вы можете купить акции REX-Osprey™ XRP ETF (XRPR) по текущей цене 8.31. Ордера обычно размещаются около 8.31 или 8.61, тогда как 72 и -0.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XRPR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XRPR?

Инвестирование в REX-Osprey™ XRP ETF предполагает учет годового диапазона 8.27 - 25.98 и текущей цены 8.31. Многие сравнивают -4.70% и -24.45% перед размещением ордеров на 8.31 или 8.61. Изучайте ежедневные изменения цены XRPR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции REX-Osprey™ XRP ETF?

Самая высокая цена REX-Osprey™ XRP ETF (XRPR) за последний год составила 25.98. Акции заметно колебались в пределах 8.27 - 25.98, сравнение с 8.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику REX-Osprey™ XRP ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции REX-Osprey™ XRP ETF?

Самая низкая цена REX-Osprey™ XRP ETF (XRPR) за год составила 8.27. Сравнение с текущими 8.31 и 8.27 - 25.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XRPR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XRPR?

В прошлом REX-Osprey™ XRP ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.36 и -67.75% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.29 8.41
Годовой диапазон
8.27 25.98
Предыдущее закрытие
8.36
Open
8.35
Bid
8.31
Ask
8.61
Low
8.29
High
8.41
Объем
72
Дневное изменение
-0.60%
Месячное изменение
-4.70%
6-месячное изменение
-24.45%
Годовое изменение
-67.75%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%