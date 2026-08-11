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XRPR: REX-Osprey™ XRP ETF
Курс XRPR за сегодня изменился на -0.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.29, а максимальная — 8.41.
Следите за динамикой REX-Osprey™ XRP ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XRPR сегодня?
REX-Osprey™ XRP ETF (XRPR) сегодня оценивается на уровне 8.31. Инструмент торгуется в пределах 8.29 - 8.41, вчерашнее закрытие составило 8.36, а торговый объем достиг 72. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XRPR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям REX-Osprey™ XRP ETF?
REX-Osprey™ XRP ETF в настоящее время оценивается в 8.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -67.75% и USD. Отслеживайте движения XRPR на графике в реальном времени.
Как купить акции XRPR?
Вы можете купить акции REX-Osprey™ XRP ETF (XRPR) по текущей цене 8.31. Ордера обычно размещаются около 8.31 или 8.61, тогда как 72 и -0.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XRPR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XRPR?
Инвестирование в REX-Osprey™ XRP ETF предполагает учет годового диапазона 8.27 - 25.98 и текущей цены 8.31. Многие сравнивают -4.70% и -24.45% перед размещением ордеров на 8.31 или 8.61. Изучайте ежедневные изменения цены XRPR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции REX-Osprey™ XRP ETF?
Самая высокая цена REX-Osprey™ XRP ETF (XRPR) за последний год составила 25.98. Акции заметно колебались в пределах 8.27 - 25.98, сравнение с 8.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику REX-Osprey™ XRP ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции REX-Osprey™ XRP ETF?
Самая низкая цена REX-Osprey™ XRP ETF (XRPR) за год составила 8.27. Сравнение с текущими 8.31 и 8.27 - 25.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XRPR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XRPR?
В прошлом REX-Osprey™ XRP ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.36 и -67.75% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.36
- Open
- 8.35
- Bid
- 8.31
- Ask
- 8.61
- Low
- 8.29
- High
- 8.41
- Объем
- 72
- Дневное изменение
- -0.60%
- Месячное изменение
- -4.70%
- 6-месячное изменение
- -24.45%
- Годовое изменение
- -67.75%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%