XRPR: REX-Osprey™ XRP ETF
今日XRPR汇率已更改-0.60%。当日，交易品种以低点8.12和高点8.29进行交易。
关注REX-Osprey™ XRP ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
XRPR股票今天的价格是多少？
REX-Osprey™ XRP ETF股票今天的定价为8.26。它在8.12 - 8.29范围内交易，昨天的收盘价为8.31，交易量达到71。XRPR的实时价格图表显示了这些更新。
REX-Osprey™ XRP ETF股票是否支付股息？
REX-Osprey™ XRP ETF目前的价值为8.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-67.95%和USD。实时查看图表以跟踪XRPR走势。
如何购买XRPR股票？
您可以以8.26的当前价格购买REX-Osprey™ XRP ETF股票。订单通常设置在8.26或8.56附近，而71和0.73%显示市场活动。立即关注XRPR的实时图表更新。
如何投资XRPR股票？
投资REX-Osprey™ XRP ETF需要考虑年度范围8.12 - 25.98和当前价格8.26。许多人在以8.26或8.56下订单之前，会比较-5.28%和。实时查看XRPR价格图表，了解每日变化。
REX-Osprey™ XRP ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，REX-Osprey™ XRP ETF的最高价格是25.98。在8.12 - 25.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪REX-Osprey™ XRP ETF的绩效。
REX-Osprey™ XRP ETF股票的最低价格是多少？
REX-Osprey™ XRP ETF（XRPR）的最低价格为8.12。将其与当前的8.26和8.12 - 25.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XRPR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XRPR股票是什么时候拆分的？
REX-Osprey™ XRP ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.31和-67.95%中可见。
- 前一天收盘价
- 8.31
- 开盘价
- 8.20
- 卖价
- 8.26
- 买价
- 8.56
- 最低价
- 8.12
- 最高价
- 8.29
- 交易量
- 71
- 日变化
- -0.60%
- 月变化
- -5.28%
- 6个月变化
- -24.91%
- 年变化
- -67.95%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%