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XRPR: REX-Osprey™ XRP ETF

8.26 USD 0.05 (0.60%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XRPR汇率已更改-0.60%。当日，交易品种以低点8.12和高点8.29进行交易。

关注REX-Osprey™ XRP ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

XRPR股票今天的价格是多少？

REX-Osprey™ XRP ETF股票今天的定价为8.26。它在8.12 - 8.29范围内交易，昨天的收盘价为8.31，交易量达到71。XRPR的实时价格图表显示了这些更新。

REX-Osprey™ XRP ETF股票是否支付股息？

REX-Osprey™ XRP ETF目前的价值为8.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-67.95%和USD。实时查看图表以跟踪XRPR走势。

如何购买XRPR股票？

您可以以8.26的当前价格购买REX-Osprey™ XRP ETF股票。订单通常设置在8.26或8.56附近，而71和0.73%显示市场活动。立即关注XRPR的实时图表更新。

如何投资XRPR股票？

投资REX-Osprey™ XRP ETF需要考虑年度范围8.12 - 25.98和当前价格8.26。许多人在以8.26或8.56下订单之前，会比较-5.28%和。实时查看XRPR价格图表，了解每日变化。

REX-Osprey™ XRP ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，REX-Osprey™ XRP ETF的最高价格是25.98。在8.12 - 25.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪REX-Osprey™ XRP ETF的绩效。

REX-Osprey™ XRP ETF股票的最低价格是多少？

REX-Osprey™ XRP ETF（XRPR）的最低价格为8.12。将其与当前的8.26和8.12 - 25.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XRPR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XRPR股票是什么时候拆分的？

REX-Osprey™ XRP ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.31和-67.95%中可见。

日范围
8.12 8.29
年范围
8.12 25.98
前一天收盘价
8.31
开盘价
8.20
卖价
8.26
买价
8.56
最低价
8.12
最高价
8.29
交易量
71
日变化
-0.60%
月变化
-5.28%
6个月变化
-24.91%
年变化
-67.95%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%