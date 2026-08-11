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XRP: Bitwise XRP ETF
Курс XRP за сегодня изменился на -1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.21, а максимальная — 11.29.
Следите за динамикой Bitwise XRP ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XRP сегодня?
Bitwise XRP ETF (XRP) сегодня оценивается на уровне 11.24. Инструмент торгуется в пределах 11.21 - 11.29, вчерашнее закрытие составило 11.39, а торговый объем достиг 110. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XRP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bitwise XRP ETF?
Bitwise XRP ETF в настоящее время оценивается в 11.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -53.36% и USD. Отслеживайте движения XRP на графике в реальном времени.
Как купить акции XRP?
Вы можете купить акции Bitwise XRP ETF (XRP) по текущей цене 11.24. Ордера обычно размещаются около 11.24 или 11.54, тогда как 110 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XRP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XRP?
Инвестирование в Bitwise XRP ETF предполагает учет годового диапазона 11.21 - 26.88 и текущей цены 11.24. Многие сравнивают -5.78% и -24.97% перед размещением ордеров на 11.24 или 11.54. Изучайте ежедневные изменения цены XRP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bitwise XRP ETF?
Самая высокая цена Bitwise XRP ETF (XRP) за последний год составила 26.88. Акции заметно колебались в пределах 11.21 - 26.88, сравнение с 11.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bitwise XRP ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bitwise XRP ETF?
Самая низкая цена Bitwise XRP ETF (XRP) за год составила 11.21. Сравнение с текущими 11.24 и 11.21 - 26.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XRP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XRP?
В прошлом Bitwise XRP ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.39 и -53.36% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.39
- Open
- 11.24
- Bid
- 11.24
- Ask
- 11.54
- Low
- 11.21
- High
- 11.29
- Объем
- 110
- Дневное изменение
- -1.32%
- Месячное изменение
- -5.78%
- 6-месячное изменение
- -24.97%
- Годовое изменение
- -53.36%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%