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XRP: Bitwise XRP ETF

11.24 USD 0.15 (1.32%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XRP за сегодня изменился на -1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.21, а максимальная — 11.29.

Следите за динамикой Bitwise XRP ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XRP сегодня?

Bitwise XRP ETF (XRP) сегодня оценивается на уровне 11.24. Инструмент торгуется в пределах 11.21 - 11.29, вчерашнее закрытие составило 11.39, а торговый объем достиг 110. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XRP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bitwise XRP ETF?

Bitwise XRP ETF в настоящее время оценивается в 11.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -53.36% и USD. Отслеживайте движения XRP на графике в реальном времени.

Как купить акции XRP?

Вы можете купить акции Bitwise XRP ETF (XRP) по текущей цене 11.24. Ордера обычно размещаются около 11.24 или 11.54, тогда как 110 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XRP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XRP?

Инвестирование в Bitwise XRP ETF предполагает учет годового диапазона 11.21 - 26.88 и текущей цены 11.24. Многие сравнивают -5.78% и -24.97% перед размещением ордеров на 11.24 или 11.54. Изучайте ежедневные изменения цены XRP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Bitwise XRP ETF?

Самая высокая цена Bitwise XRP ETF (XRP) за последний год составила 26.88. Акции заметно колебались в пределах 11.21 - 26.88, сравнение с 11.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bitwise XRP ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Bitwise XRP ETF?

Самая низкая цена Bitwise XRP ETF (XRP) за год составила 11.21. Сравнение с текущими 11.24 и 11.21 - 26.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XRP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XRP?

В прошлом Bitwise XRP ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.39 и -53.36% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.21 11.29
Годовой диапазон
11.21 26.88
Предыдущее закрытие
11.39
Open
11.24
Bid
11.24
Ask
11.54
Low
11.21
High
11.29
Объем
110
Дневное изменение
-1.32%
Месячное изменение
-5.78%
6-месячное изменение
-24.97%
Годовое изменение
-53.36%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%