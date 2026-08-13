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XRP: Bitwise XRP ETF

11.33 USD 0.06 (0.53%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XRP汇率已更改-0.53%。当日，交易品种以低点11.08和高点11.37进行交易。

关注Bitwise XRP ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

XRP股票今天的价格是多少？

Bitwise XRP ETF股票今天的定价为11.33。它在11.08 - 11.37范围内交易，昨天的收盘价为11.39，交易量达到1111。XRP的实时价格图表显示了这些更新。

Bitwise XRP ETF股票是否支付股息？

Bitwise XRP ETF目前的价值为11.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-52.99%和USD。实时查看图表以跟踪XRP走势。

如何购买XRP股票？

您可以以11.33的当前价格购买Bitwise XRP ETF股票。订单通常设置在11.33或11.63附近，而1111和0.80%显示市场活动。立即关注XRP的实时图表更新。

如何投资XRP股票？

投资Bitwise XRP ETF需要考虑年度范围11.08 - 26.88和当前价格11.33。许多人在以11.33或11.63下订单之前，会比较-5.03%和。实时查看XRP价格图表，了解每日变化。

Bitwise XRP ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Bitwise XRP ETF的最高价格是26.88。在11.08 - 26.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bitwise XRP ETF的绩效。

Bitwise XRP ETF股票的最低价格是多少？

Bitwise XRP ETF（XRP）的最低价格为11.08。将其与当前的11.33和11.08 - 26.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XRP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XRP股票是什么时候拆分的？

Bitwise XRP ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.39和-52.99%中可见。

日范围
11.08 11.37
年范围
11.08 26.88
前一天收盘价
11.39
开盘价
11.24
卖价
11.33
买价
11.63
最低价
11.08
最高价
11.37
交易量
1.111 K
日变化
-0.53%
月变化
-5.03%
6个月变化
-24.37%
年变化
-52.99%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%