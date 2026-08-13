XRP: Bitwise XRP ETF
今日XRP汇率已更改-0.53%。当日，交易品种以低点11.08和高点11.37进行交易。
关注Bitwise XRP ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
XRP股票今天的价格是多少？
Bitwise XRP ETF股票今天的定价为11.33。它在11.08 - 11.37范围内交易，昨天的收盘价为11.39，交易量达到1111。XRP的实时价格图表显示了这些更新。
Bitwise XRP ETF股票是否支付股息？
Bitwise XRP ETF目前的价值为11.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-52.99%和USD。实时查看图表以跟踪XRP走势。
如何购买XRP股票？
您可以以11.33的当前价格购买Bitwise XRP ETF股票。订单通常设置在11.33或11.63附近，而1111和0.80%显示市场活动。立即关注XRP的实时图表更新。
如何投资XRP股票？
投资Bitwise XRP ETF需要考虑年度范围11.08 - 26.88和当前价格11.33。许多人在以11.33或11.63下订单之前，会比较-5.03%和。实时查看XRP价格图表，了解每日变化。
Bitwise XRP ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Bitwise XRP ETF的最高价格是26.88。在11.08 - 26.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bitwise XRP ETF的绩效。
Bitwise XRP ETF股票的最低价格是多少？
Bitwise XRP ETF（XRP）的最低价格为11.08。将其与当前的11.33和11.08 - 26.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XRP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XRP股票是什么时候拆分的？
Bitwise XRP ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.39和-52.99%中可见。
- 前一天收盘价
- 11.39
- 开盘价
- 11.24
- 卖价
- 11.33
- 买价
- 11.63
- 最低价
- 11.08
- 最高价
- 11.37
- 交易量
- 1.111 K
- 日变化
- -0.53%
- 月变化
- -5.03%
- 6个月变化
- -24.37%
- 年变化
- -52.99%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%