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XRMI: Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
Курс XRMI за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.41, а максимальная — 17.41.
Следите за динамикой Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XRMI сегодня?
Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) сегодня оценивается на уровне 17.41. Инструмент торгуется в пределах 17.41 - 17.41, вчерашнее закрытие составило 17.39, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XRMI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF?
Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF в настоящее время оценивается в 17.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.63% и USD. Отслеживайте движения XRMI на графике в реальном времени.
Как купить акции XRMI?
Вы можете купить акции Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) по текущей цене 17.41. Ордера обычно размещаются около 17.41 или 17.71, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XRMI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XRMI?
Инвестирование в Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF предполагает учет годового диапазона 16.74 - 17.98 и текущей цены 17.41. Многие сравнивают 0.75% и -1.80% перед размещением ордеров на 17.41 или 17.71. Изучайте ежедневные изменения цены XRMI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF?
Самая высокая цена Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) за последний год составила 17.98. Акции заметно колебались в пределах 16.74 - 17.98, сравнение с 17.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF?
Самая низкая цена Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) за год составила 16.74. Сравнение с текущими 17.41 и 16.74 - 17.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XRMI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XRMI?
В прошлом Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.39 и -2.63% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 17.39
- Open
- 17.41
- Bid
- 17.41
- Ask
- 17.71
- Low
- 17.41
- High
- 17.41
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- 0.75%
- 6-месячное изменение
- -1.80%
- Годовое изменение
- -2.63%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%