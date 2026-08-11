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XRMI: Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

17.41 USD 0.02 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XRMI за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.41, а максимальная — 17.41.

Следите за динамикой Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XRMI сегодня?

Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) сегодня оценивается на уровне 17.41. Инструмент торгуется в пределах 17.41 - 17.41, вчерашнее закрытие составило 17.39, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XRMI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF?

Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF в настоящее время оценивается в 17.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.63% и USD. Отслеживайте движения XRMI на графике в реальном времени.

Как купить акции XRMI?

Вы можете купить акции Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) по текущей цене 17.41. Ордера обычно размещаются около 17.41 или 17.71, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XRMI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XRMI?

Инвестирование в Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF предполагает учет годового диапазона 16.74 - 17.98 и текущей цены 17.41. Многие сравнивают 0.75% и -1.80% перед размещением ордеров на 17.41 или 17.71. Изучайте ежедневные изменения цены XRMI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF?

Самая высокая цена Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) за последний год составила 17.98. Акции заметно колебались в пределах 16.74 - 17.98, сравнение с 17.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF?

Самая низкая цена Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) за год составила 16.74. Сравнение с текущими 17.41 и 16.74 - 17.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XRMI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XRMI?

В прошлом Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.39 и -2.63% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
17.41 17.41
Годовой диапазон
16.74 17.98
Предыдущее закрытие
17.39
Open
17.41
Bid
17.41
Ask
17.71
Low
17.41
High
17.41
Объем
1
Дневное изменение
0.12%
Месячное изменение
0.75%
6-месячное изменение
-1.80%
Годовое изменение
-2.63%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%