XRMI: Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
今日XRMI汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点17.39和高点17.44进行交易。
关注Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
XRMI股票今天的价格是多少？
Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF股票今天的定价为17.41。它在17.39 - 17.44范围内交易，昨天的收盘价为17.39，交易量达到15。XRMI的实时价格图表显示了这些更新。
Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF股票是否支付股息？
Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF目前的价值为17.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.63%和USD。实时查看图表以跟踪XRMI走势。
如何购买XRMI股票？
您可以以17.41的当前价格购买Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF股票。订单通常设置在17.41或17.71附近，而15和0.00%显示市场活动。立即关注XRMI的实时图表更新。
如何投资XRMI股票？
投资Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF需要考虑年度范围16.74 - 17.98和当前价格17.41。许多人在以17.41或17.71下订单之前，会比较0.75%和。实时查看XRMI价格图表，了解每日变化。
Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF的最高价格是17.98。在16.74 - 17.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF的绩效。
Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF股票的最低价格是多少？
Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF（XRMI）的最低价格为16.74。将其与当前的17.41和16.74 - 17.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XRMI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XRMI股票是什么时候拆分的？
Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.39和-2.63%中可见。
- 前一天收盘价
- 17.39
- 开盘价
- 17.41
- 卖价
- 17.41
- 买价
- 17.71
- 最低价
- 17.39
- 最高价
- 17.44
- 交易量
- 15
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- 0.75%
- 6个月变化
- -1.80%
- 年变化
- -2.63%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%