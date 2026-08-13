XRMI股票今天的价格是多少？ Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF股票今天的定价为17.41。它在17.39 - 17.44范围内交易，昨天的收盘价为17.39，交易量达到15。XRMI的实时价格图表显示了这些更新。

Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF股票是否支付股息？ Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF目前的价值为17.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.63%和USD。实时查看图表以跟踪XRMI走势。

如何购买XRMI股票？ 您可以以17.41的当前价格购买Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF股票。订单通常设置在17.41或17.71附近，而15和0.00%显示市场活动。立即关注XRMI的实时图表更新。

如何投资XRMI股票？ 投资Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF需要考虑年度范围16.74 - 17.98和当前价格17.41。许多人在以17.41或17.71下订单之前，会比较0.75%和。实时查看XRMI价格图表，了解每日变化。

Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF的最高价格是17.98。在16.74 - 17.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF的绩效。

Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF股票的最低价格是多少？ Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF（XRMI）的最低价格为16.74。将其与当前的17.41和16.74 - 17.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XRMI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。