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XRMI: Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

17.41 USD 0.02 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XRMI汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点17.39和高点17.44进行交易。

关注Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

XRMI股票今天的价格是多少？

Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF股票今天的定价为17.41。它在17.39 - 17.44范围内交易，昨天的收盘价为17.39，交易量达到15。XRMI的实时价格图表显示了这些更新。

Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF股票是否支付股息？

Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF目前的价值为17.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.63%和USD。实时查看图表以跟踪XRMI走势。

如何购买XRMI股票？

您可以以17.41的当前价格购买Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF股票。订单通常设置在17.41或17.71附近，而15和0.00%显示市场活动。立即关注XRMI的实时图表更新。

如何投资XRMI股票？

投资Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF需要考虑年度范围16.74 - 17.98和当前价格17.41。许多人在以17.41或17.71下订单之前，会比较0.75%和。实时查看XRMI价格图表，了解每日变化。

Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF的最高价格是17.98。在16.74 - 17.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF的绩效。

Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF股票的最低价格是多少？

Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF（XRMI）的最低价格为16.74。将其与当前的17.41和16.74 - 17.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XRMI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XRMI股票是什么时候拆分的？

Global X Funds Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.39和-2.63%中可见。

日范围
17.39 17.44
年范围
16.74 17.98
前一天收盘价
17.39
开盘价
17.41
卖价
17.41
买价
17.71
最低价
17.39
最高价
17.44
交易量
15
日变化
0.12%
月变化
0.75%
6个月变化
-1.80%
年变化
-2.63%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%