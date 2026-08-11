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XPAY: Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF
Курс XPAY за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.30, а максимальная — 54.38.
Следите за динамикой Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XPAY сегодня?
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) сегодня оценивается на уровне 54.33. Инструмент торгуется в пределах 54.30 - 54.38, вчерашнее закрытие составило 54.35, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XPAY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF?
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF в настоящее время оценивается в 54.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.49% и USD. Отслеживайте движения XPAY на графике в реальном времени.
Как купить акции XPAY?
Вы можете купить акции Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) по текущей цене 54.33. Ордера обычно размещаются около 54.33 или 54.63, тогда как 18 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XPAY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XPAY?
Инвестирование в Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF предполагает учет годового диапазона 47.35 - 55.23 и текущей цены 54.33. Многие сравнивают 2.80% и 4.48% перед размещением ордеров на 54.33 или 54.63. Изучайте ежедневные изменения цены XPAY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF?
Самая высокая цена Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) за последний год составила 55.23. Акции заметно колебались в пределах 47.35 - 55.23, сравнение с 54.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF?
Самая низкая цена Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) за год составила 47.35. Сравнение с текущими 54.33 и 47.35 - 55.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XPAY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XPAY?
В прошлом Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 54.35 и 3.49% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 54.35
- Open
- 54.37
- Bid
- 54.33
- Ask
- 54.63
- Low
- 54.30
- High
- 54.38
- Объем
- 18
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 2.80%
- 6-месячное изменение
- 4.48%
- Годовое изменение
- 3.49%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%