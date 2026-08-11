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XPAY: Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

54.33 USD 0.02 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XPAY за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.30, а максимальная — 54.38.

Следите за динамикой Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XPAY сегодня?

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) сегодня оценивается на уровне 54.33. Инструмент торгуется в пределах 54.30 - 54.38, вчерашнее закрытие составило 54.35, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XPAY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF?

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF в настоящее время оценивается в 54.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.49% и USD. Отслеживайте движения XPAY на графике в реальном времени.

Как купить акции XPAY?

Вы можете купить акции Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) по текущей цене 54.33. Ордера обычно размещаются около 54.33 или 54.63, тогда как 18 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XPAY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XPAY?

Инвестирование в Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF предполагает учет годового диапазона 47.35 - 55.23 и текущей цены 54.33. Многие сравнивают 2.80% и 4.48% перед размещением ордеров на 54.33 или 54.63. Изучайте ежедневные изменения цены XPAY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF?

Самая высокая цена Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) за последний год составила 55.23. Акции заметно колебались в пределах 47.35 - 55.23, сравнение с 54.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF?

Самая низкая цена Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) за год составила 47.35. Сравнение с текущими 54.33 и 47.35 - 55.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XPAY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XPAY?

В прошлом Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 54.35 и 3.49% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
54.30 54.38
Годовой диапазон
47.35 55.23
Предыдущее закрытие
54.35
Open
54.37
Bid
54.33
Ask
54.63
Low
54.30
High
54.38
Объем
18
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
2.80%
6-месячное изменение
4.48%
Годовое изменение
3.49%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%