XPAY: Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF
今日XPAY汇率已更改-0.35%。当日，交易品种以低点54.07和高点54.40进行交易。
关注Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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常见问题解答
XPAY股票今天的价格是多少？
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF股票今天的定价为54.16。它在54.07 - 54.40范围内交易，昨天的收盘价为54.35，交易量达到98。XPAY的实时价格图表显示了这些更新。
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF股票是否支付股息？
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF目前的价值为54.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.16%和USD。实时查看图表以跟踪XPAY走势。
如何购买XPAY股票？
您可以以54.16的当前价格购买Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF股票。订单通常设置在54.16或54.46附近，而98和-0.39%显示市场活动。立即关注XPAY的实时图表更新。
如何投资XPAY股票？
投资Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF需要考虑年度范围47.35 - 55.23和当前价格54.16。许多人在以54.16或54.46下订单之前，会比较2.48%和。实时查看XPAY价格图表，了解每日变化。
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF的最高价格是55.23。在47.35 - 55.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF的绩效。
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF股票的最低价格是多少？
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF（XPAY）的最低价格为47.35。将其与当前的54.16和47.35 - 55.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XPAY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XPAY股票是什么时候拆分的？
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.35和3.16%中可见。
- 前一天收盘价
- 54.35
- 开盘价
- 54.37
- 卖价
- 54.16
- 买价
- 54.46
- 最低价
- 54.07
- 最高价
- 54.40
- 交易量
- 98
- 日变化
- -0.35%
- 月变化
- 2.48%
- 6个月变化
- 4.15%
- 年变化
- 3.16%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%