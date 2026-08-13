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XPAY: Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

54.16 USD 0.19 (0.35%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XPAY汇率已更改-0.35%。当日，交易品种以低点54.07和高点54.40进行交易。

关注Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

XPAY股票今天的价格是多少？

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF股票今天的定价为54.16。它在54.07 - 54.40范围内交易，昨天的收盘价为54.35，交易量达到98。XPAY的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF股票是否支付股息？

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF目前的价值为54.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.16%和USD。实时查看图表以跟踪XPAY走势。

如何购买XPAY股票？

您可以以54.16的当前价格购买Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF股票。订单通常设置在54.16或54.46附近，而98和-0.39%显示市场活动。立即关注XPAY的实时图表更新。

如何投资XPAY股票？

投资Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF需要考虑年度范围47.35 - 55.23和当前价格54.16。许多人在以54.16或54.46下订单之前，会比较2.48%和。实时查看XPAY价格图表，了解每日变化。

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF的最高价格是55.23。在47.35 - 55.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF的绩效。

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF股票的最低价格是多少？

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF（XPAY）的最低价格为47.35。将其与当前的54.16和47.35 - 55.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XPAY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XPAY股票是什么时候拆分的？

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.35和3.16%中可见。

日范围
54.07 54.40
年范围
47.35 55.23
前一天收盘价
54.35
开盘价
54.37
卖价
54.16
买价
54.46
最低价
54.07
最高价
54.40
交易量
98
日变化
-0.35%
月变化
2.48%
6个月变化
4.15%
年变化
3.16%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%