Курс XOMX за сегодня изменился на 1.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.64, а максимальная — 47.04.

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