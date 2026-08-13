XOMX股票今天的价格是多少？ Direxion Daily XOM Bull 2X Shares股票今天的定价为46.59。它在46.47 - 47.49范围内交易，昨天的收盘价为46.35，交易量达到48。XOMX的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily XOM Bull 2X Shares股票是否支付股息？ Direxion Daily XOM Bull 2X Shares目前的价值为46.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.30%和USD。实时查看图表以跟踪XOMX走势。

如何购买XOMX股票？ 您可以以46.59的当前价格购买Direxion Daily XOM Bull 2X Shares股票。订单通常设置在46.59或46.89附近，而48和-0.34%显示市场活动。立即关注XOMX的实时图表更新。

如何投资XOMX股票？ 投资Direxion Daily XOM Bull 2X Shares需要考虑年度范围34.22 - 60.28和当前价格46.59。许多人在以46.59或46.89下订单之前，会比较6.42%和。实时查看XOMX价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily XOM Bull 2X Shares股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Direxion Daily XOM Bull 2X Shares的最高价格是60.28。在34.22 - 60.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily XOM Bull 2X Shares的绩效。

Direxion Daily XOM Bull 2X Shares股票的最低价格是多少？ Direxion Daily XOM Bull 2X Shares（XOMX）的最低价格为34.22。将其与当前的46.59和34.22 - 60.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XOMX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。