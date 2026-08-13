XOMX: Direxion Daily XOM Bull 2X Shares
今日XOMX汇率已更改0.52%。当日，交易品种以低点46.47和高点47.49进行交易。
关注Direxion Daily XOM Bull 2X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
XOMX股票今天的价格是多少？
Direxion Daily XOM Bull 2X Shares股票今天的定价为46.59。它在46.47 - 47.49范围内交易，昨天的收盘价为46.35，交易量达到48。XOMX的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily XOM Bull 2X Shares股票是否支付股息？
Direxion Daily XOM Bull 2X Shares目前的价值为46.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.30%和USD。实时查看图表以跟踪XOMX走势。
如何购买XOMX股票？
您可以以46.59的当前价格购买Direxion Daily XOM Bull 2X Shares股票。订单通常设置在46.59或46.89附近，而48和-0.34%显示市场活动。立即关注XOMX的实时图表更新。
如何投资XOMX股票？
投资Direxion Daily XOM Bull 2X Shares需要考虑年度范围34.22 - 60.28和当前价格46.59。许多人在以46.59或46.89下订单之前，会比较6.42%和。实时查看XOMX价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily XOM Bull 2X Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily XOM Bull 2X Shares的最高价格是60.28。在34.22 - 60.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily XOM Bull 2X Shares的绩效。
Direxion Daily XOM Bull 2X Shares股票的最低价格是多少？
Direxion Daily XOM Bull 2X Shares（XOMX）的最低价格为34.22。将其与当前的46.59和34.22 - 60.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XOMX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XOMX股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily XOM Bull 2X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.35和6.30%中可见。
- 前一天收盘价
- 46.35
- 开盘价
- 46.75
- 卖价
- 46.59
- 买价
- 46.89
- 最低价
- 46.47
- 最高价
- 47.49
- 交易量
- 48
- 日变化
- 0.52%
- 月变化
- 6.42%
- 6个月变化
- -6.82%
- 年变化
- 6.30%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%