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XOMX: Direxion Daily XOM Bull 2X Shares

46.59 USD 0.24 (0.52%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XOMX汇率已更改0.52%。当日，交易品种以低点46.47和高点47.49进行交易。

关注Direxion Daily XOM Bull 2X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

XOMX股票今天的价格是多少？

Direxion Daily XOM Bull 2X Shares股票今天的定价为46.59。它在46.47 - 47.49范围内交易，昨天的收盘价为46.35，交易量达到48。XOMX的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily XOM Bull 2X Shares股票是否支付股息？

Direxion Daily XOM Bull 2X Shares目前的价值为46.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.30%和USD。实时查看图表以跟踪XOMX走势。

如何购买XOMX股票？

您可以以46.59的当前价格购买Direxion Daily XOM Bull 2X Shares股票。订单通常设置在46.59或46.89附近，而48和-0.34%显示市场活动。立即关注XOMX的实时图表更新。

如何投资XOMX股票？

投资Direxion Daily XOM Bull 2X Shares需要考虑年度范围34.22 - 60.28和当前价格46.59。许多人在以46.59或46.89下订单之前，会比较6.42%和。实时查看XOMX价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily XOM Bull 2X Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily XOM Bull 2X Shares的最高价格是60.28。在34.22 - 60.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily XOM Bull 2X Shares的绩效。

Direxion Daily XOM Bull 2X Shares股票的最低价格是多少？

Direxion Daily XOM Bull 2X Shares（XOMX）的最低价格为34.22。将其与当前的46.59和34.22 - 60.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XOMX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XOMX股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily XOM Bull 2X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.35和6.30%中可见。

日范围
46.47 47.49
年范围
34.22 60.28
前一天收盘价
46.35
开盘价
46.75
卖价
46.59
买价
46.89
最低价
46.47
最高价
47.49
交易量
48
日变化
0.52%
月变化
6.42%
6个月变化
-6.82%
年变化
6.30%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%