Курс XOMO за сегодня изменился на 0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.33, а максимальная — 11.37.

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