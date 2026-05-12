报价部分
货币 / XOMO
回到股票

XOMO: Tidal ETF Trust II YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

11.29 USD 0.03 (0.27%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XOMO汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点11.29和高点11.40进行交易。

关注Tidal ETF Trust II YieldMax XOM Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XOMO新闻

常见问题解答

XOMO股票今天的价格是多少？

Tidal ETF Trust II YieldMax XOM Option Income Strategy ETF股票今天的定价为11.29。它在11.29 - 11.40范围内交易，昨天的收盘价为11.32，交易量达到80。XOMO的实时价格图表显示了这些更新。

Tidal ETF Trust II YieldMax XOM Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？

Tidal ETF Trust II YieldMax XOM Option Income Strategy ETF目前的价值为11.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-14.34%和USD。实时查看图表以跟踪XOMO走势。

如何购买XOMO股票？

您可以以11.29的当前价格购买Tidal ETF Trust II YieldMax XOM Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在11.29或11.59附近，而80和-0.35%显示市场活动。立即关注XOMO的实时图表更新。

如何投资XOMO股票？

投资Tidal ETF Trust II YieldMax XOM Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围10.38 - 14.13和当前价格11.29。许多人在以11.29或11.59下订单之前，会比较0.89%和。实时查看XOMO价格图表，了解每日变化。

Tidal ETF Trust II YieldMax XOM Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tidal ETF Trust II YieldMax XOM Option Income Strategy ETF的最高价格是14.13。在10.38 - 14.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal ETF Trust II YieldMax XOM Option Income Strategy ETF的绩效。

Tidal ETF Trust II YieldMax XOM Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？

Tidal ETF Trust II YieldMax XOM Option Income Strategy ETF（XOMO）的最低价格为10.38。将其与当前的11.29和10.38 - 14.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XOMO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XOMO股票是什么时候拆分的？

Tidal ETF Trust II YieldMax XOM Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.32和-14.34%中可见。

日范围
11.29 11.40
年范围
10.38 14.13
前一天收盘价
11.32
开盘价
11.33
卖价
11.29
买价
11.59
最低价
11.29
最高价
11.40
交易量
80
日变化
-0.27%
月变化
0.89%
6个月变化
-16.18%
年变化
-14.34%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%