XOMO: Tidal ETF Trust II YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
今日XOMO汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点11.29和高点11.40进行交易。
关注Tidal ETF Trust II YieldMax XOM Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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XOMO新闻
常见问题解答
XOMO股票今天的价格是多少？
Tidal ETF Trust II YieldMax XOM Option Income Strategy ETF股票今天的定价为11.29。它在11.29 - 11.40范围内交易，昨天的收盘价为11.32，交易量达到80。XOMO的实时价格图表显示了这些更新。
Tidal ETF Trust II YieldMax XOM Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？
Tidal ETF Trust II YieldMax XOM Option Income Strategy ETF目前的价值为11.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-14.34%和USD。实时查看图表以跟踪XOMO走势。
如何购买XOMO股票？
您可以以11.29的当前价格购买Tidal ETF Trust II YieldMax XOM Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在11.29或11.59附近，而80和-0.35%显示市场活动。立即关注XOMO的实时图表更新。
如何投资XOMO股票？
投资Tidal ETF Trust II YieldMax XOM Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围10.38 - 14.13和当前价格11.29。许多人在以11.29或11.59下订单之前，会比较0.89%和。实时查看XOMO价格图表，了解每日变化。
Tidal ETF Trust II YieldMax XOM Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tidal ETF Trust II YieldMax XOM Option Income Strategy ETF的最高价格是14.13。在10.38 - 14.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal ETF Trust II YieldMax XOM Option Income Strategy ETF的绩效。
Tidal ETF Trust II YieldMax XOM Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？
Tidal ETF Trust II YieldMax XOM Option Income Strategy ETF（XOMO）的最低价格为10.38。将其与当前的11.29和10.38 - 14.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XOMO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XOMO股票是什么时候拆分的？
Tidal ETF Trust II YieldMax XOM Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.32和-14.34%中可见。
- 前一天收盘价
- 11.32
- 开盘价
- 11.33
- 卖价
- 11.29
- 买价
- 11.59
- 最低价
- 11.29
- 最高价
- 11.40
- 交易量
- 80
- 日变化
- -0.27%
- 月变化
- 0.89%
- 6个月变化
- -16.18%
- 年变化
- -14.34%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%