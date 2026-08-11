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XOEX: Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF
Курс XOEX за сегодня изменился на 1.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.67, а максимальная — 41.69.
Следите за динамикой Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XOEX сегодня?
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) сегодня оценивается на уровне 41.69. Инструмент торгуется в пределах 41.67 - 41.69, вчерашнее закрытие составило 41.27, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XOEX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF?
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF в настоящее время оценивается в 41.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.04% и USD. Отслеживайте движения XOEX на графике в реальном времени.
Как купить акции XOEX?
Вы можете купить акции Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) по текущей цене 41.69. Ордера обычно размещаются около 41.69 или 41.99, тогда как 2 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XOEX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XOEX?
Инвестирование в Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF предполагает учет годового диапазона 34.64 - 41.69 и текущей цены 41.69. Многие сравнивают 2.94% и 12.68% перед размещением ордеров на 41.69 или 41.99. Изучайте ежедневные изменения цены XOEX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF?
Самая высокая цена Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) за последний год составила 41.69. Акции заметно колебались в пределах 34.64 - 41.69, сравнение с 41.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF?
Самая низкая цена Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) за год составила 34.64. Сравнение с текущими 41.69 и 34.64 - 41.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XOEX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XOEX?
В прошлом Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.27 и 13.04% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.27
- Open
- 41.67
- Bid
- 41.69
- Ask
- 41.99
- Low
- 41.67
- High
- 41.69
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 1.02%
- Месячное изменение
- 2.94%
- 6-месячное изменение
- 12.68%
- Годовое изменение
- 13.04%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%