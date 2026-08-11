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XOEX: Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

41.69 USD 0.42 (1.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XOEX за сегодня изменился на 1.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.67, а максимальная — 41.69.

Следите за динамикой Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XOEX сегодня?

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) сегодня оценивается на уровне 41.69. Инструмент торгуется в пределах 41.67 - 41.69, вчерашнее закрытие составило 41.27, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XOEX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF?

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF в настоящее время оценивается в 41.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.04% и USD. Отслеживайте движения XOEX на графике в реальном времени.

Как купить акции XOEX?

Вы можете купить акции Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) по текущей цене 41.69. Ордера обычно размещаются около 41.69 или 41.99, тогда как 2 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XOEX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XOEX?

Инвестирование в Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF предполагает учет годового диапазона 34.64 - 41.69 и текущей цены 41.69. Многие сравнивают 2.94% и 12.68% перед размещением ордеров на 41.69 или 41.99. Изучайте ежедневные изменения цены XOEX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF?

Самая высокая цена Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) за последний год составила 41.69. Акции заметно колебались в пределах 34.64 - 41.69, сравнение с 41.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF?

Самая низкая цена Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) за год составила 34.64. Сравнение с текущими 41.69 и 34.64 - 41.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XOEX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XOEX?

В прошлом Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.27 и 13.04% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.67 41.69
Годовой диапазон
34.64 41.69
Предыдущее закрытие
41.27
Open
41.67
Bid
41.69
Ask
41.99
Low
41.67
High
41.69
Объем
2
Дневное изменение
1.02%
Месячное изменение
2.94%
6-месячное изменение
12.68%
Годовое изменение
13.04%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%