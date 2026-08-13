XOEX: Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF
今日XOEX汇率已更改0.75%。当日，交易品种以低点41.58和高点41.69进行交易。
关注Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
XOEX股票今天的价格是多少？
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF股票今天的定价为41.58。它在41.58 - 41.69范围内交易，昨天的收盘价为41.27，交易量达到9。XOEX的实时价格图表显示了这些更新。
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF股票是否支付股息？
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF目前的价值为41.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.74%和USD。实时查看图表以跟踪XOEX走势。
如何购买XOEX股票？
您可以以41.58的当前价格购买Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF股票。订单通常设置在41.58或41.88附近，而9和-0.22%显示市场活动。立即关注XOEX的实时图表更新。
如何投资XOEX股票？
投资Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF需要考虑年度范围34.64 - 41.69和当前价格41.58。许多人在以41.58或41.88下订单之前，会比较2.67%和。实时查看XOEX价格图表，了解每日变化。
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF的最高价格是41.69。在34.64 - 41.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF的绩效。
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF股票的最低价格是多少？
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF（XOEX）的最低价格为34.64。将其与当前的41.58和34.64 - 41.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XOEX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XOEX股票是什么时候拆分的？
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.27和12.74%中可见。
- 前一天收盘价
- 41.27
- 开盘价
- 41.67
- 卖价
- 41.58
- 买价
- 41.88
- 最低价
- 41.58
- 最高价
- 41.69
- 交易量
- 9
- 日变化
- 0.75%
- 月变化
- 2.67%
- 6个月变化
- 12.38%
- 年变化
- 12.74%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%