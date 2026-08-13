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XOEX: Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

41.58 USD 0.31 (0.75%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XOEX汇率已更改0.75%。当日，交易品种以低点41.58和高点41.69进行交易。

关注Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

XOEX股票今天的价格是多少？

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF股票今天的定价为41.58。它在41.58 - 41.69范围内交易，昨天的收盘价为41.27，交易量达到9。XOEX的实时价格图表显示了这些更新。

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF股票是否支付股息？

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF目前的价值为41.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.74%和USD。实时查看图表以跟踪XOEX走势。

如何购买XOEX股票？

您可以以41.58的当前价格购买Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF股票。订单通常设置在41.58或41.88附近，而9和-0.22%显示市场活动。立即关注XOEX的实时图表更新。

如何投资XOEX股票？

投资Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF需要考虑年度范围34.64 - 41.69和当前价格41.58。许多人在以41.58或41.88下订单之前，会比较2.67%和。实时查看XOEX价格图表，了解每日变化。

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF的最高价格是41.69。在34.64 - 41.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF的绩效。

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF股票的最低价格是多少？

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF（XOEX）的最低价格为34.64。将其与当前的41.58和34.64 - 41.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XOEX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XOEX股票是什么时候拆分的？

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.27和12.74%中可见。

日范围
41.58 41.69
年范围
34.64 41.69
前一天收盘价
41.27
开盘价
41.67
卖价
41.58
买价
41.88
最低价
41.58
最高价
41.69
交易量
9
日变化
0.75%
月变化
2.67%
6个月变化
12.38%
年变化
12.74%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%