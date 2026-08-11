- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
XOEF: iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF
Курс XOEF за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.43, а максимальная — 30.44.
Следите за динамикой iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XOEF сегодня?
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) сегодня оценивается на уровне 30.44. Инструмент торгуется в пределах 30.43 - 30.44, вчерашнее закрытие составило 30.33, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XOEF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF?
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF в настоящее время оценивается в 30.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.81% и USD. Отслеживайте движения XOEF на графике в реальном времени.
Как купить акции XOEF?
Вы можете купить акции iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) по текущей цене 30.44. Ордера обычно размещаются около 30.44 или 30.74, тогда как 2 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XOEF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XOEF?
Инвестирование в iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF предполагает учет годового диапазона 24.59 - 30.51 и текущей цены 30.44. Многие сравнивают 1.53% и 12.16% перед размещением ордеров на 30.44 или 30.74. Изучайте ежедневные изменения цены XOEF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF?
Самая высокая цена iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) за последний год составила 30.51. Акции заметно колебались в пределах 24.59 - 30.51, сравнение с 30.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF?
Самая низкая цена iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) за год составила 24.59. Сравнение с текущими 30.44 и 24.59 - 30.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XOEF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XOEF?
В прошлом iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.33 и 21.81% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.33
- Open
- 30.43
- Bid
- 30.44
- Ask
- 30.74
- Low
- 30.43
- High
- 30.44
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.36%
- Месячное изменение
- 1.53%
- 6-месячное изменение
- 12.16%
- Годовое изменение
- 21.81%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%