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XOEF: iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF

30.44 USD 0.11 (0.36%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XOEF за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.43, а максимальная — 30.44.

Следите за динамикой iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XOEF сегодня?

iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) сегодня оценивается на уровне 30.44. Инструмент торгуется в пределах 30.43 - 30.44, вчерашнее закрытие составило 30.33, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XOEF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF?

iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF в настоящее время оценивается в 30.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.81% и USD. Отслеживайте движения XOEF на графике в реальном времени.

Как купить акции XOEF?

Вы можете купить акции iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) по текущей цене 30.44. Ордера обычно размещаются около 30.44 или 30.74, тогда как 2 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XOEF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XOEF?

Инвестирование в iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF предполагает учет годового диапазона 24.59 - 30.51 и текущей цены 30.44. Многие сравнивают 1.53% и 12.16% перед размещением ордеров на 30.44 или 30.74. Изучайте ежедневные изменения цены XOEF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF?

Самая высокая цена iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) за последний год составила 30.51. Акции заметно колебались в пределах 24.59 - 30.51, сравнение с 30.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF?

Самая низкая цена iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) за год составила 24.59. Сравнение с текущими 30.44 и 24.59 - 30.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XOEF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XOEF?

В прошлом iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.33 и 21.81% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.43 30.44
Годовой диапазон
24.59 30.51
Предыдущее закрытие
30.33
Open
30.43
Bid
30.44
Ask
30.74
Low
30.43
High
30.44
Объем
2
Дневное изменение
0.36%
Месячное изменение
1.53%
6-месячное изменение
12.16%
Годовое изменение
21.81%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%