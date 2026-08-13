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XOEF: iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF

30.37 USD 0.04 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XOEF汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点30.37和高点30.44进行交易。

关注iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

XOEF股票今天的价格是多少？

iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF股票今天的定价为30.37。它在30.37 - 30.44范围内交易，昨天的收盘价为30.33，交易量达到4。XOEF的实时价格图表显示了这些更新。

iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF股票是否支付股息？

iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF目前的价值为30.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.53%和USD。实时查看图表以跟踪XOEF走势。

如何购买XOEF股票？

您可以以30.37的当前价格购买iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF股票。订单通常设置在30.37或30.67附近，而4和-0.20%显示市场活动。立即关注XOEF的实时图表更新。

如何投资XOEF股票？

投资iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF需要考虑年度范围24.59 - 30.51和当前价格30.37。许多人在以30.37或30.67下订单之前，会比较1.30%和。实时查看XOEF价格图表，了解每日变化。

iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF的最高价格是30.51。在24.59 - 30.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF的绩效。

iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF股票的最低价格是多少？

iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF（XOEF）的最低价格为24.59。将其与当前的30.37和24.59 - 30.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XOEF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XOEF股票是什么时候拆分的？

iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.33和21.53%中可见。

日范围
30.37 30.44
年范围
24.59 30.51
前一天收盘价
30.33
开盘价
30.43
卖价
30.37
买价
30.67
最低价
30.37
最高价
30.44
交易量
4
日变化
0.13%
月变化
1.30%
6个月变化
11.90%
年变化
21.53%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%