XOEF: iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF
今日XOEF汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点30.37和高点30.44进行交易。
关注iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
XOEF股票今天的价格是多少？
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF股票今天的定价为30.37。它在30.37 - 30.44范围内交易，昨天的收盘价为30.33，交易量达到4。XOEF的实时价格图表显示了这些更新。
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF股票是否支付股息？
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF目前的价值为30.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.53%和USD。实时查看图表以跟踪XOEF走势。
如何购买XOEF股票？
您可以以30.37的当前价格购买iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF股票。订单通常设置在30.37或30.67附近，而4和-0.20%显示市场活动。立即关注XOEF的实时图表更新。
如何投资XOEF股票？
投资iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF需要考虑年度范围24.59 - 30.51和当前价格30.37。许多人在以30.37或30.67下订单之前，会比较1.30%和。实时查看XOEF价格图表，了解每日变化。
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF的最高价格是30.51。在24.59 - 30.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF的绩效。
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF股票的最低价格是多少？
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF（XOEF）的最低价格为24.59。将其与当前的30.37和24.59 - 30.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XOEF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XOEF股票是什么时候拆分的？
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.33和21.53%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.33
- 开盘价
- 30.43
- 卖价
- 30.37
- 买价
- 30.67
- 最低价
- 30.37
- 最高价
- 30.44
- 交易量
- 4
- 日变化
- 0.13%
- 月变化
- 1.30%
- 6个月变化
- 11.90%
- 年变化
- 21.53%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%