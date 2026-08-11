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XNOV: FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November

40.18 USD 0.12 (0.30%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XNOV за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.09, а максимальная — 40.18.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XNOV сегодня?

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November (XNOV) сегодня оценивается на уровне 40.18. Инструмент торгуется в пределах 40.09 - 40.18, вчерашнее закрытие составило 40.06, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XNOV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November?

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November в настоящее время оценивается в 40.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.06% и USD. Отслеживайте движения XNOV на графике в реальном времени.

Как купить акции XNOV?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November (XNOV) по текущей цене 40.18. Ордера обычно размещаются около 40.18 или 40.48, тогда как 8 и 0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XNOV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XNOV?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November предполагает учет годового диапазона 36.11 - 40.18 и текущей цены 40.18. Многие сравнивают 0.60% и 5.68% перед размещением ордеров на 40.18 или 40.48. Изучайте ежедневные изменения цены XNOV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November (XNOV) за последний год составила 40.18. Акции заметно колебались в пределах 36.11 - 40.18, сравнение с 40.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November (XNOV) за год составила 36.11. Сравнение с текущими 40.18 и 36.11 - 40.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XNOV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XNOV?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.06 и 11.06% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.09 40.18
Годовой диапазон
36.11 40.18
Предыдущее закрытие
40.06
Open
40.09
Bid
40.18
Ask
40.48
Low
40.09
High
40.18
Объем
8
Дневное изменение
0.30%
Месячное изменение
0.60%
6-месячное изменение
5.68%
Годовое изменение
11.06%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%