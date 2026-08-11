- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
XNOV: FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November
Курс XNOV за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.09, а максимальная — 40.18.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XNOV сегодня?
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November (XNOV) сегодня оценивается на уровне 40.18. Инструмент торгуется в пределах 40.09 - 40.18, вчерашнее закрытие составило 40.06, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XNOV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November?
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November в настоящее время оценивается в 40.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.06% и USD. Отслеживайте движения XNOV на графике в реальном времени.
Как купить акции XNOV?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November (XNOV) по текущей цене 40.18. Ордера обычно размещаются около 40.18 или 40.48, тогда как 8 и 0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XNOV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XNOV?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November предполагает учет годового диапазона 36.11 - 40.18 и текущей цены 40.18. Многие сравнивают 0.60% и 5.68% перед размещением ордеров на 40.18 или 40.48. Изучайте ежедневные изменения цены XNOV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November (XNOV) за последний год составила 40.18. Акции заметно колебались в пределах 36.11 - 40.18, сравнение с 40.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November (XNOV) за год составила 36.11. Сравнение с текущими 40.18 и 36.11 - 40.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XNOV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XNOV?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.06 и 11.06% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 40.06
- Open
- 40.09
- Bid
- 40.18
- Ask
- 40.48
- Low
- 40.09
- High
- 40.18
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 0.30%
- Месячное изменение
- 0.60%
- 6-месячное изменение
- 5.68%
- Годовое изменение
- 11.06%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%