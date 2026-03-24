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XMPT: VanEck CEF Muni Income ETF
Курс XMPT за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.62, а максимальная — 21.77.
Следите за динамикой VanEck CEF Muni Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XMPT сегодня?
VanEck CEF Muni Income ETF (XMPT) сегодня оценивается на уровне 21.64. Инструмент торгуется в пределах 21.62 - 21.77, вчерашнее закрытие составило 21.71, а торговый объем достиг 38. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XMPT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck CEF Muni Income ETF?
VanEck CEF Muni Income ETF в настоящее время оценивается в 21.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.59% и USD. Отслеживайте движения XMPT на графике в реальном времени.
Как купить акции XMPT?
Вы можете купить акции VanEck CEF Muni Income ETF (XMPT) по текущей цене 21.64. Ордера обычно размещаются около 21.64 или 21.94, тогда как 38 и -0.60% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XMPT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XMPT?
Инвестирование в VanEck CEF Muni Income ETF предполагает учет годового диапазона 20.82 - 22.60 и текущей цены 21.64. Многие сравнивают 1.12% и -3.69% перед размещением ордеров на 21.64 или 21.94. Изучайте ежедневные изменения цены XMPT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VanEck CEF Muni Income ETF?
Самая высокая цена VanEck CEF Muni Income ETF (XMPT) за последний год составила 22.60. Акции заметно колебались в пределах 20.82 - 22.60, сравнение с 21.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck CEF Muni Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VanEck CEF Muni Income ETF?
Самая низкая цена VanEck CEF Muni Income ETF (XMPT) за год составила 20.82. Сравнение с текущими 21.64 и 20.82 - 22.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XMPT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XMPT?
В прошлом VanEck CEF Muni Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.71 и 3.59% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.71
- Open
- 21.77
- Bid
- 21.64
- Ask
- 21.94
- Low
- 21.62
- High
- 21.77
- Объем
- 38
- Дневное изменение
- -0.32%
- Месячное изменение
- 1.12%
- 6-месячное изменение
- -3.69%
- Годовое изменение
- 3.59%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%