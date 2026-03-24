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XMPT: VanEck CEF Muni Income ETF

21.64 USD 0.07 (0.32%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XMPT за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.62, а максимальная — 21.77.

Следите за динамикой VanEck CEF Muni Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XMPT сегодня?

VanEck CEF Muni Income ETF (XMPT) сегодня оценивается на уровне 21.64. Инструмент торгуется в пределах 21.62 - 21.77, вчерашнее закрытие составило 21.71, а торговый объем достиг 38. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XMPT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck CEF Muni Income ETF?

VanEck CEF Muni Income ETF в настоящее время оценивается в 21.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.59% и USD. Отслеживайте движения XMPT на графике в реальном времени.

Как купить акции XMPT?

Вы можете купить акции VanEck CEF Muni Income ETF (XMPT) по текущей цене 21.64. Ордера обычно размещаются около 21.64 или 21.94, тогда как 38 и -0.60% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XMPT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XMPT?

Инвестирование в VanEck CEF Muni Income ETF предполагает учет годового диапазона 20.82 - 22.60 и текущей цены 21.64. Многие сравнивают 1.12% и -3.69% перед размещением ордеров на 21.64 или 21.94. Изучайте ежедневные изменения цены XMPT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VanEck CEF Muni Income ETF?

Самая высокая цена VanEck CEF Muni Income ETF (XMPT) за последний год составила 22.60. Акции заметно колебались в пределах 20.82 - 22.60, сравнение с 21.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck CEF Muni Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VanEck CEF Muni Income ETF?

Самая низкая цена VanEck CEF Muni Income ETF (XMPT) за год составила 20.82. Сравнение с текущими 21.64 и 20.82 - 22.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XMPT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XMPT?

В прошлом VanEck CEF Muni Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.71 и 3.59% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.62 21.77
Годовой диапазон
20.82 22.60
Предыдущее закрытие
21.71
Open
21.77
Bid
21.64
Ask
21.94
Low
21.62
High
21.77
Объем
38
Дневное изменение
-0.32%
Месячное изменение
1.12%
6-месячное изменение
-3.69%
Годовое изменение
3.59%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%