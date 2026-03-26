XMPT股票今天的价格是多少？ VanEck Vectors 市政债收益封基 ETF股票今天的定价为21.64。它在21.57 - 21.70范围内交易，昨天的收盘价为21.64，交易量达到41。XMPT的实时价格图表显示了这些更新。

VanEck Vectors 市政债收益封基 ETF股票是否支付股息？ VanEck Vectors 市政债收益封基 ETF目前的价值为21.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.59%和USD。实时查看图表以跟踪XMPT走势。

如何购买XMPT股票？ 您可以以21.64的当前价格购买VanEck Vectors 市政债收益封基 ETF股票。订单通常设置在21.64或21.94附近，而41和-0.14%显示市场活动。立即关注XMPT的实时图表更新。

如何投资XMPT股票？ 投资VanEck Vectors 市政债收益封基 ETF需要考虑年度范围20.82 - 22.60和当前价格21.64。许多人在以21.64或21.94下订单之前，会比较1.12%和。实时查看XMPT价格图表，了解每日变化。

VanEck Vectors 市政债收益封基 ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，VanEck Vectors 市政债收益封基 ETF的最高价格是22.60。在20.82 - 22.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Vectors 市政债收益封基 ETF的绩效。

VanEck Vectors 市政债收益封基 ETF股票的最低价格是多少？ VanEck Vectors 市政债收益封基 ETF（XMPT）的最低价格为20.82。将其与当前的21.64和20.82 - 22.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XMPT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。