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XMPT: VanEck Vectors 市政债收益封基 ETF

21.64 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XMPT汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点21.57和高点21.70进行交易。

关注VanEck Vectors 市政债收益封基 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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  • MN

XMPT新闻

常见问题解答

XMPT股票今天的价格是多少？

VanEck Vectors 市政债收益封基 ETF股票今天的定价为21.64。它在21.57 - 21.70范围内交易，昨天的收盘价为21.64，交易量达到41。XMPT的实时价格图表显示了这些更新。

VanEck Vectors 市政债收益封基 ETF股票是否支付股息？

VanEck Vectors 市政债收益封基 ETF目前的价值为21.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.59%和USD。实时查看图表以跟踪XMPT走势。

如何购买XMPT股票？

您可以以21.64的当前价格购买VanEck Vectors 市政债收益封基 ETF股票。订单通常设置在21.64或21.94附近，而41和-0.14%显示市场活动。立即关注XMPT的实时图表更新。

如何投资XMPT股票？

投资VanEck Vectors 市政债收益封基 ETF需要考虑年度范围20.82 - 22.60和当前价格21.64。许多人在以21.64或21.94下订单之前，会比较1.12%和。实时查看XMPT价格图表，了解每日变化。

VanEck Vectors 市政债收益封基 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VanEck Vectors 市政债收益封基 ETF的最高价格是22.60。在20.82 - 22.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Vectors 市政债收益封基 ETF的绩效。

VanEck Vectors 市政债收益封基 ETF股票的最低价格是多少？

VanEck Vectors 市政债收益封基 ETF（XMPT）的最低价格为20.82。将其与当前的21.64和20.82 - 22.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XMPT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XMPT股票是什么时候拆分的？

VanEck Vectors 市政债收益封基 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.64和3.59%中可见。

日范围
21.57 21.70
年范围
20.82 22.60
前一天收盘价
21.64
开盘价
21.67
卖价
21.64
买价
21.94
最低价
21.57
最高价
21.70
交易量
41
日变化
0.00%
月变化
1.12%
6个月变化
-3.69%
年变化
3.59%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%