XMPT: VanEck Vectors 市政债收益封基 ETF
今日XMPT汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点21.57和高点21.70进行交易。
关注VanEck Vectors 市政债收益封基 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
XMPT股票今天的价格是多少？
VanEck Vectors 市政债收益封基 ETF股票今天的定价为21.64。它在21.57 - 21.70范围内交易，昨天的收盘价为21.64，交易量达到41。XMPT的实时价格图表显示了这些更新。
VanEck Vectors 市政债收益封基 ETF股票是否支付股息？
VanEck Vectors 市政债收益封基 ETF目前的价值为21.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.59%和USD。实时查看图表以跟踪XMPT走势。
如何购买XMPT股票？
您可以以21.64的当前价格购买VanEck Vectors 市政债收益封基 ETF股票。订单通常设置在21.64或21.94附近，而41和-0.14%显示市场活动。立即关注XMPT的实时图表更新。
如何投资XMPT股票？
投资VanEck Vectors 市政债收益封基 ETF需要考虑年度范围20.82 - 22.60和当前价格21.64。许多人在以21.64或21.94下订单之前，会比较1.12%和。实时查看XMPT价格图表，了解每日变化。
VanEck Vectors 市政债收益封基 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VanEck Vectors 市政债收益封基 ETF的最高价格是22.60。在20.82 - 22.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Vectors 市政债收益封基 ETF的绩效。
VanEck Vectors 市政债收益封基 ETF股票的最低价格是多少？
VanEck Vectors 市政债收益封基 ETF（XMPT）的最低价格为20.82。将其与当前的21.64和20.82 - 22.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XMPT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XMPT股票是什么时候拆分的？
VanEck Vectors 市政债收益封基 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.64和3.59%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.64
- 开盘价
- 21.67
- 卖价
- 21.64
- 买价
- 21.94
- 最低价
- 21.57
- 最高价
- 21.70
- 交易量
- 41
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 1.12%
- 6个月变化
- -3.69%
- 年变化
- 3.59%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%