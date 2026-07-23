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XMLV: Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

67.87 USD 0.67 (0.98%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XMLV за сегодня изменился на -0.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 67.85, а максимальная — 68.14.

Следите за динамикой Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XMLV сегодня?

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) сегодня оценивается на уровне 67.87. Инструмент торгуется в пределах 67.85 - 68.14, вчерашнее закрытие составило 68.54, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XMLV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF?

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF в настоящее время оценивается в 67.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.78% и USD. Отслеживайте движения XMLV на графике в реальном времени.

Как купить акции XMLV?

Вы можете купить акции Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) по текущей цене 67.87. Ордера обычно размещаются около 67.87 или 68.17, тогда как 19 и -0.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XMLV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XMLV?

Инвестирование в Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF предполагает учет годового диапазона 60.96 - 70.20 и текущей цены 67.87. Многие сравнивают -1.48% и 2.01% перед размещением ордеров на 67.87 или 68.17. Изучайте ежедневные изменения цены XMLV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF?

Самая высокая цена Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) за последний год составила 70.20. Акции заметно колебались в пределах 60.96 - 70.20, сравнение с 68.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF?

Самая низкая цена Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) за год составила 60.96. Сравнение с текущими 67.87 и 60.96 - 70.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XMLV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XMLV?

В прошлом Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 68.54 и 6.78% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
67.85 68.14
Годовой диапазон
60.96 70.20
Предыдущее закрытие
68.54
Open
68.14
Bid
67.87
Ask
68.17
Low
67.85
High
68.14
Объем
19
Дневное изменение
-0.98%
Месячное изменение
-1.48%
6-месячное изменение
2.01%
Годовое изменение
6.78%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%