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XMLV: Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
Курс XMLV за сегодня изменился на -0.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 67.85, а максимальная — 68.14.
Следите за динамикой Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XMLV сегодня?
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) сегодня оценивается на уровне 67.87. Инструмент торгуется в пределах 67.85 - 68.14, вчерашнее закрытие составило 68.54, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XMLV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF?
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF в настоящее время оценивается в 67.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.78% и USD. Отслеживайте движения XMLV на графике в реальном времени.
Как купить акции XMLV?
Вы можете купить акции Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) по текущей цене 67.87. Ордера обычно размещаются около 67.87 или 68.17, тогда как 19 и -0.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XMLV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XMLV?
Инвестирование в Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF предполагает учет годового диапазона 60.96 - 70.20 и текущей цены 67.87. Многие сравнивают -1.48% и 2.01% перед размещением ордеров на 67.87 или 68.17. Изучайте ежедневные изменения цены XMLV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF?
Самая высокая цена Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) за последний год составила 70.20. Акции заметно колебались в пределах 60.96 - 70.20, сравнение с 68.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF?
Самая низкая цена Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) за год составила 60.96. Сравнение с текущими 67.87 и 60.96 - 70.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XMLV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XMLV?
В прошлом Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 68.54 и 6.78% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 68.54
- Open
- 68.14
- Bid
- 67.87
- Ask
- 68.17
- Low
- 67.85
- High
- 68.14
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- -0.98%
- Месячное изменение
- -1.48%
- 6-месячное изменение
- 2.01%
- Годовое изменение
- 6.78%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%