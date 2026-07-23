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XMLV: Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

67.82 USD 0.05 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XMLV汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点67.79和高点68.15进行交易。

关注Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XMLV新闻

常见问题解答

XMLV股票今天的价格是多少？

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF股票今天的定价为67.82。它在67.79 - 68.15范围内交易，昨天的收盘价为67.87，交易量达到40。XMLV的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF股票是否支付股息？

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF目前的价值为67.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.70%和USD。实时查看图表以跟踪XMLV走势。

如何购买XMLV股票？

您可以以67.82的当前价格购买Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF股票。订单通常设置在67.82或68.12附近，而40和-0.28%显示市场活动。立即关注XMLV的实时图表更新。

如何投资XMLV股票？

投资Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF需要考虑年度范围60.96 - 70.20和当前价格67.82。许多人在以67.82或68.12下订单之前，会比较-1.55%和。实时查看XMLV价格图表，了解每日变化。

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF的最高价格是70.20。在60.96 - 70.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF的绩效。

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF股票的最低价格是多少？

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF（XMLV）的最低价格为60.96。将其与当前的67.82和60.96 - 70.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XMLV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XMLV股票是什么时候拆分的？

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、67.87和6.70%中可见。

日范围
67.79 68.15
年范围
60.96 70.20
前一天收盘价
67.87
开盘价
68.01
卖价
67.82
买价
68.12
最低价
67.79
最高价
68.15
交易量
40
日变化
-0.07%
月变化
-1.55%
6个月变化
1.94%
年变化
6.70%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%