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XMAG: Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
Курс XMAG за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.20, а максимальная — 26.27.
Следите за динамикой Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XMAG сегодня?
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) сегодня оценивается на уровне 26.26. Инструмент торгуется в пределах 26.20 - 26.27, вчерашнее закрытие составило 26.18, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XMAG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF?
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF в настоящее время оценивается в 26.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.80% и USD. Отслеживайте движения XMAG на графике в реальном времени.
Как купить акции XMAG?
Вы можете купить акции Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) по текущей цене 26.26. Ордера обычно размещаются около 26.26 или 26.56, тогда как 4 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XMAG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XMAG?
Инвестирование в Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF предполагает учет годового диапазона 21.62 - 26.27 и текущей цены 26.26. Многие сравнивают 3.55% и 13.43% перед размещением ордеров на 26.26 или 26.56. Изучайте ежедневные изменения цены XMAG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF?
Самая высокая цена Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) за последний год составила 26.27. Акции заметно колебались в пределах 21.62 - 26.27, сравнение с 26.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF?
Самая низкая цена Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) за год составила 21.62. Сравнение с текущими 26.26 и 21.62 - 26.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XMAG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XMAG?
В прошлом Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.18 и 12.80% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.18
- Open
- 26.27
- Bid
- 26.26
- Ask
- 26.56
- Low
- 26.20
- High
- 26.27
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.31%
- Месячное изменение
- 3.55%
- 6-месячное изменение
- 13.43%
- Годовое изменение
- 12.80%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%