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XMAG: Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

26.26 USD 0.08 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XMAG за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.20, а максимальная — 26.27.

Следите за динамикой Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XMAG сегодня?

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) сегодня оценивается на уровне 26.26. Инструмент торгуется в пределах 26.20 - 26.27, вчерашнее закрытие составило 26.18, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XMAG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF?

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF в настоящее время оценивается в 26.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.80% и USD. Отслеживайте движения XMAG на графике в реальном времени.

Как купить акции XMAG?

Вы можете купить акции Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) по текущей цене 26.26. Ордера обычно размещаются около 26.26 или 26.56, тогда как 4 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XMAG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XMAG?

Инвестирование в Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF предполагает учет годового диапазона 21.62 - 26.27 и текущей цены 26.26. Многие сравнивают 3.55% и 13.43% перед размещением ордеров на 26.26 или 26.56. Изучайте ежедневные изменения цены XMAG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF?

Самая высокая цена Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) за последний год составила 26.27. Акции заметно колебались в пределах 21.62 - 26.27, сравнение с 26.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF?

Самая низкая цена Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) за год составила 21.62. Сравнение с текущими 26.26 и 21.62 - 26.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XMAG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XMAG?

В прошлом Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.18 и 12.80% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.20 26.27
Годовой диапазон
21.62 26.27
Предыдущее закрытие
26.18
Open
26.27
Bid
26.26
Ask
26.56
Low
26.20
High
26.27
Объем
4
Дневное изменение
0.31%
Месячное изменение
3.55%
6-месячное изменение
13.43%
Годовое изменение
12.80%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%