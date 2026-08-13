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XMAG: Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

26.21 USD 0.03 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XMAG汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点26.18和高点26.30进行交易。

关注Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

XMAG股票今天的价格是多少？

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF股票今天的定价为26.21。它在26.18 - 26.30范围内交易，昨天的收盘价为26.18，交易量达到43。XMAG的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF股票是否支付股息？

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF目前的价值为26.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.59%和USD。实时查看图表以跟踪XMAG走势。

如何购买XMAG股票？

您可以以26.21的当前价格购买Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF股票。订单通常设置在26.21或26.51附近，而43和-0.23%显示市场活动。立即关注XMAG的实时图表更新。

如何投资XMAG股票？

投资Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF需要考虑年度范围21.62 - 26.30和当前价格26.21。许多人在以26.21或26.51下订单之前，会比较3.35%和。实时查看XMAG价格图表，了解每日变化。

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF的最高价格是26.30。在21.62 - 26.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF的绩效。

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF股票的最低价格是多少？

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF（XMAG）的最低价格为21.62。将其与当前的26.21和21.62 - 26.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XMAG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XMAG股票是什么时候拆分的？

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.18和12.59%中可见。

日范围
26.18 26.30
年范围
21.62 26.30
前一天收盘价
26.18
开盘价
26.27
卖价
26.21
买价
26.51
最低价
26.18
最高价
26.30
交易量
43
日变化
0.11%
月变化
3.35%
6个月变化
13.22%
年变化
12.59%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%