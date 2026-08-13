XMAG: Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
今日XMAG汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点26.18和高点26.30进行交易。
关注Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
XMAG股票今天的价格是多少？
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF股票今天的定价为26.21。它在26.18 - 26.30范围内交易，昨天的收盘价为26.18，交易量达到43。XMAG的实时价格图表显示了这些更新。
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF股票是否支付股息？
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF目前的价值为26.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.59%和USD。实时查看图表以跟踪XMAG走势。
如何购买XMAG股票？
您可以以26.21的当前价格购买Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF股票。订单通常设置在26.21或26.51附近，而43和-0.23%显示市场活动。立即关注XMAG的实时图表更新。
如何投资XMAG股票？
投资Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF需要考虑年度范围21.62 - 26.30和当前价格26.21。许多人在以26.21或26.51下订单之前，会比较3.35%和。实时查看XMAG价格图表，了解每日变化。
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF的最高价格是26.30。在21.62 - 26.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF的绩效。
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF股票的最低价格是多少？
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF（XMAG）的最低价格为21.62。将其与当前的26.21和21.62 - 26.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XMAG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XMAG股票是什么时候拆分的？
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.18和12.59%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.18
- 开盘价
- 26.27
- 卖价
- 26.21
- 买价
- 26.51
- 最低价
- 26.18
- 最高价
- 26.30
- 交易量
- 43
- 日变化
- 0.11%
- 月变化
- 3.35%
- 6个月变化
- 13.22%
- 年变化
- 12.59%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%