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XLSR: SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF

66.75 USD 0.06 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XLSR за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.74, а максимальная — 66.75.

Следите за динамикой SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XLSR сегодня?

SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF (XLSR) сегодня оценивается на уровне 66.75. Инструмент торгуется в пределах 66.74 - 66.75, вчерашнее закрытие составило 66.69, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XLSR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF?

SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF в настоящее время оценивается в 66.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.91% и USD. Отслеживайте движения XLSR на графике в реальном времени.

Как купить акции XLSR?

Вы можете купить акции SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF (XLSR) по текущей цене 66.75. Ордера обычно размещаются около 66.75 или 67.05, тогда как 2 и 0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XLSR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XLSR?

Инвестирование в SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF предполагает учет годового диапазона 55.70 - 67.12 и текущей цены 66.75. Многие сравнивают 3.34% и 9.64% перед размещением ордеров на 66.75 или 67.05. Изучайте ежедневные изменения цены XLSR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF?

Самая высокая цена SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF (XLSR) за последний год составила 67.12. Акции заметно колебались в пределах 55.70 - 67.12, сравнение с 66.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF?

Самая низкая цена SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF (XLSR) за год составила 55.70. Сравнение с текущими 66.75 и 55.70 - 67.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XLSR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XLSR?

В прошлом SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 66.69 и 9.91% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
66.74 66.75
Годовой диапазон
55.70 67.12
Предыдущее закрытие
66.69
Open
66.74
Bid
66.75
Ask
67.05
Low
66.74
High
66.75
Объем
2
Дневное изменение
0.09%
Месячное изменение
3.34%
6-месячное изменение
9.64%
Годовое изменение
9.91%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%