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XLSR: SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF

66.46 USD 0.23 (0.34%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XLSR汇率已更改-0.34%。当日，交易品种以低点66.42和高点66.85进行交易。

关注SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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  • MN

XLSR新闻

常见问题解答

XLSR股票今天的价格是多少？

SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF股票今天的定价为66.46。它在66.42 - 66.85范围内交易，昨天的收盘价为66.69，交易量达到67。XLSR的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF股票是否支付股息？

SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF目前的价值为66.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.44%和USD。实时查看图表以跟踪XLSR走势。

如何购买XLSR股票？

您可以以66.46的当前价格购买SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF股票。订单通常设置在66.46或66.76附近，而67和-0.42%显示市场活动。立即关注XLSR的实时图表更新。

如何投资XLSR股票？

投资SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF需要考虑年度范围55.70 - 67.12和当前价格66.46。许多人在以66.46或66.76下订单之前，会比较2.90%和。实时查看XLSR价格图表，了解每日变化。

SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF的最高价格是67.12。在55.70 - 67.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF的绩效。

SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF股票的最低价格是多少？

SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF（XLSR）的最低价格为55.70。将其与当前的66.46和55.70 - 67.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XLSR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XLSR股票是什么时候拆分的？

SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、66.69和9.44%中可见。

日范围
66.42 66.85
年范围
55.70 67.12
前一天收盘价
66.69
开盘价
66.74
卖价
66.46
买价
66.76
最低价
66.42
最高价
66.85
交易量
67
日变化
-0.34%
月变化
2.90%
6个月变化
9.17%
年变化
9.44%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%