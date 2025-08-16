XLSR: SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF
今日XLSR汇率已更改-0.34%。当日，交易品种以低点66.42和高点66.85进行交易。
关注SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XLSR新闻
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- Q2 Recap: Historic Rebound Amid Balanced Risks
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- THRO: AI-Powered Adaptive ETF (NYSEARCA:THRO)
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常见问题解答
XLSR股票今天的价格是多少？
SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF股票今天的定价为66.46。它在66.42 - 66.85范围内交易，昨天的收盘价为66.69，交易量达到67。XLSR的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF股票是否支付股息？
SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF目前的价值为66.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.44%和USD。实时查看图表以跟踪XLSR走势。
如何购买XLSR股票？
您可以以66.46的当前价格购买SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF股票。订单通常设置在66.46或66.76附近，而67和-0.42%显示市场活动。立即关注XLSR的实时图表更新。
如何投资XLSR股票？
投资SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF需要考虑年度范围55.70 - 67.12和当前价格66.46。许多人在以66.46或66.76下订单之前，会比较2.90%和。实时查看XLSR价格图表，了解每日变化。
SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF的最高价格是67.12。在55.70 - 67.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF的绩效。
SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF股票的最低价格是多少？
SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF（XLSR）的最低价格为55.70。将其与当前的66.46和55.70 - 67.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XLSR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XLSR股票是什么时候拆分的？
SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、66.69和9.44%中可见。
- 前一天收盘价
- 66.69
- 开盘价
- 66.74
- 卖价
- 66.46
- 买价
- 66.76
- 最低价
- 66.42
- 最高价
- 66.85
- 交易量
- 67
- 日变化
- -0.34%
- 月变化
- 2.90%
- 6个月变化
- 9.17%
- 年变化
- 9.44%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%