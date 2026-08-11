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XLBI: The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund
Курс XLBI за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.47, а максимальная — 24.47.
Следите за динамикой The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XLBI сегодня?
The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund (XLBI) сегодня оценивается на уровне 24.47. Инструмент торгуется в пределах 24.47 - 24.47, вчерашнее закрытие составило 24.39, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XLBI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund?
The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund в настоящее время оценивается в 24.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.97% и USD. Отслеживайте движения XLBI на графике в реальном времени.
Как купить акции XLBI?
Вы можете купить акции The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund (XLBI) по текущей цене 24.47. Ордера обычно размещаются около 24.47 или 24.77, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XLBI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XLBI?
Инвестирование в The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund предполагает учет годового диапазона 22.35 - 25.44 и текущей цены 24.47. Многие сравнивают 3.64% и -1.72% перед размещением ордеров на 24.47 или 24.77. Изучайте ежедневные изменения цены XLBI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund?
Самая высокая цена The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund (XLBI) за последний год составила 25.44. Акции заметно колебались в пределах 22.35 - 25.44, сравнение с 24.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund?
Самая низкая цена The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund (XLBI) за год составила 22.35. Сравнение с текущими 24.47 и 22.35 - 25.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XLBI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XLBI?
В прошлом The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.39 и -0.97% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.39
- Open
- 24.47
- Bid
- 24.47
- Ask
- 24.77
- Low
- 24.47
- High
- 24.47
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.33%
- Месячное изменение
- 3.64%
- 6-месячное изменение
- -1.72%
- Годовое изменение
- -0.97%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%