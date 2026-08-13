XLBI: The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund
今日XLBI汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点24.32和高点24.47进行交易。
关注The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
XLBI股票今天的价格是多少？
The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund股票今天的定价为24.43。它在24.32 - 24.47范围内交易，昨天的收盘价为24.39，交易量达到8。XLBI的实时价格图表显示了这些更新。
The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund股票是否支付股息？
The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund目前的价值为24.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.13%和USD。实时查看图表以跟踪XLBI走势。
如何购买XLBI股票？
您可以以24.43的当前价格购买The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund股票。订单通常设置在24.43或24.73附近，而8和-0.16%显示市场活动。立即关注XLBI的实时图表更新。
如何投资XLBI股票？
投资The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund需要考虑年度范围22.35 - 25.44和当前价格24.43。许多人在以24.43或24.73下订单之前，会比较3.47%和。实时查看XLBI价格图表，了解每日变化。
The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund的最高价格是25.44。在22.35 - 25.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund的绩效。
The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund股票的最低价格是多少？
The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund（XLBI）的最低价格为22.35。将其与当前的24.43和22.35 - 25.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XLBI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XLBI股票是什么时候拆分的？
The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.39和-1.13%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.39
- 开盘价
- 24.47
- 卖价
- 24.43
- 买价
- 24.73
- 最低价
- 24.32
- 最高价
- 24.47
- 交易量
- 8
- 日变化
- 0.16%
- 月变化
- 3.47%
- 6个月变化
- -1.88%
- 年变化
- -1.13%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%