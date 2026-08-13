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XLBI: The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund

24.43 USD 0.04 (0.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XLBI汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点24.32和高点24.47进行交易。

关注The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

XLBI股票今天的价格是多少？

The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund股票今天的定价为24.43。它在24.32 - 24.47范围内交易，昨天的收盘价为24.39，交易量达到8。XLBI的实时价格图表显示了这些更新。

The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund股票是否支付股息？

The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund目前的价值为24.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.13%和USD。实时查看图表以跟踪XLBI走势。

如何购买XLBI股票？

您可以以24.43的当前价格购买The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund股票。订单通常设置在24.43或24.73附近，而8和-0.16%显示市场活动。立即关注XLBI的实时图表更新。

如何投资XLBI股票？

投资The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund需要考虑年度范围22.35 - 25.44和当前价格24.43。许多人在以24.43或24.73下订单之前，会比较3.47%和。实时查看XLBI价格图表，了解每日变化。

The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund的最高价格是25.44。在22.35 - 25.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund的绩效。

The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund股票的最低价格是多少？

The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund（XLBI）的最低价格为22.35。将其与当前的24.43和22.35 - 25.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XLBI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XLBI股票是什么时候拆分的？

The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.39和-1.13%中可见。

日范围
24.32 24.47
年范围
22.35 25.44
前一天收盘价
24.39
开盘价
24.47
卖价
24.43
买价
24.73
最低价
24.32
最高价
24.47
交易量
8
日变化
0.16%
月变化
3.47%
6个月变化
-1.88%
年变化
-1.13%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%