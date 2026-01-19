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XJR: iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

52.72 USD 0.31 (0.59%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XJR за сегодня изменился на 0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.68, а максимальная — 52.72.

Следите за динамикой iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XJR сегодня?

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) сегодня оценивается на уровне 52.72. Инструмент торгуется в пределах 52.68 - 52.72, вчерашнее закрытие составило 52.41, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XJR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF?

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF в настоящее время оценивается в 52.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.29% и USD. Отслеживайте движения XJR на графике в реальном времени.

Как купить акции XJR?

Вы можете купить акции iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) по текущей цене 52.72. Ордера обычно размещаются около 52.72 или 53.02, тогда как 2 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XJR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XJR?

Инвестирование в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF предполагает учет годового диапазона 42.08 - 53.40 и текущей цены 52.72. Многие сравнивают 0.90% и 16.57% перед размещением ордеров на 52.72 или 53.02. Изучайте ежедневные изменения цены XJR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF?

Самая высокая цена iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) за последний год составила 53.40. Акции заметно колебались в пределах 42.08 - 53.40, сравнение с 52.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF?

Самая низкая цена iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) за год составила 42.08. Сравнение с текущими 52.72 и 42.08 - 53.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XJR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XJR?

В прошлом iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.41 и 14.29% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
52.68 52.72
Годовой диапазон
42.08 53.40
Предыдущее закрытие
52.41
Open
52.68
Bid
52.72
Ask
53.02
Low
52.68
High
52.72
Объем
2
Дневное изменение
0.59%
Месячное изменение
0.90%
6-месячное изменение
16.57%
Годовое изменение
14.29%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%