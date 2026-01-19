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XJR: iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
Курс XJR за сегодня изменился на 0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.68, а максимальная — 52.72.
Следите за динамикой iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XJR сегодня?
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) сегодня оценивается на уровне 52.72. Инструмент торгуется в пределах 52.68 - 52.72, вчерашнее закрытие составило 52.41, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XJR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF?
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF в настоящее время оценивается в 52.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.29% и USD. Отслеживайте движения XJR на графике в реальном времени.
Как купить акции XJR?
Вы можете купить акции iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) по текущей цене 52.72. Ордера обычно размещаются около 52.72 или 53.02, тогда как 2 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XJR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XJR?
Инвестирование в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF предполагает учет годового диапазона 42.08 - 53.40 и текущей цены 52.72. Многие сравнивают 0.90% и 16.57% перед размещением ордеров на 52.72 или 53.02. Изучайте ежедневные изменения цены XJR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF?
Самая высокая цена iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) за последний год составила 53.40. Акции заметно колебались в пределах 42.08 - 53.40, сравнение с 52.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF?
Самая низкая цена iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) за год составила 42.08. Сравнение с текущими 52.72 и 42.08 - 53.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XJR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XJR?
В прошлом iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.41 и 14.29% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 52.41
- Open
- 52.68
- Bid
- 52.72
- Ask
- 53.02
- Low
- 52.68
- High
- 52.72
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.59%
- Месячное изменение
- 0.90%
- 6-месячное изменение
- 16.57%
- Годовое изменение
- 14.29%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%