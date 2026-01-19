报价部分
货币 / XJR
回到股票

XJR: iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

52.63 USD 0.22 (0.42%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XJR汇率已更改0.42%。当日，交易品种以低点52.51和高点52.79进行交易。

关注iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XJR新闻

常见问题解答

XJR股票今天的价格是多少？

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF股票今天的定价为52.63。它在52.51 - 52.79范围内交易，昨天的收盘价为52.41，交易量达到12。XJR的实时价格图表显示了这些更新。

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF股票是否支付股息？

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF目前的价值为52.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.09%和USD。实时查看图表以跟踪XJR走势。

如何购买XJR股票？

您可以以52.63的当前价格购买iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF股票。订单通常设置在52.63或52.93附近，而12和-0.09%显示市场活动。立即关注XJR的实时图表更新。

如何投资XJR股票？

投资iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF需要考虑年度范围42.08 - 53.40和当前价格52.63。许多人在以52.63或52.93下订单之前，会比较0.73%和。实时查看XJR价格图表，了解每日变化。

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF的最高价格是53.40。在42.08 - 53.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF的绩效。

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF股票的最低价格是多少？

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF（XJR）的最低价格为42.08。将其与当前的52.63和42.08 - 53.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XJR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XJR股票是什么时候拆分的？

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.41和14.09%中可见。

日范围
52.51 52.79
年范围
42.08 53.40
前一天收盘价
52.41
开盘价
52.68
卖价
52.63
买价
52.93
最低价
52.51
最高价
52.79
交易量
12
日变化
0.42%
月变化
0.73%
6个月变化
16.37%
年变化
14.09%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%