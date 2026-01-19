XJR: iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
今日XJR汇率已更改0.42%。当日，交易品种以低点52.51和高点52.79进行交易。
关注iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
XJR股票今天的价格是多少？
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF股票今天的定价为52.63。它在52.51 - 52.79范围内交易，昨天的收盘价为52.41，交易量达到12。XJR的实时价格图表显示了这些更新。
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF股票是否支付股息？
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF目前的价值为52.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.09%和USD。实时查看图表以跟踪XJR走势。
如何购买XJR股票？
您可以以52.63的当前价格购买iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF股票。订单通常设置在52.63或52.93附近，而12和-0.09%显示市场活动。立即关注XJR的实时图表更新。
如何投资XJR股票？
投资iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF需要考虑年度范围42.08 - 53.40和当前价格52.63。许多人在以52.63或52.93下订单之前，会比较0.73%和。实时查看XJR价格图表，了解每日变化。
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF的最高价格是53.40。在42.08 - 53.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF的绩效。
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF股票的最低价格是多少？
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF（XJR）的最低价格为42.08。将其与当前的52.63和42.08 - 53.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XJR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XJR股票是什么时候拆分的？
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.41和14.09%中可见。
- 前一天收盘价
- 52.41
- 开盘价
- 52.68
- 卖价
- 52.63
- 买价
- 52.93
- 最低价
- 52.51
- 最高价
- 52.79
- 交易量
- 12
- 日变化
- 0.42%
- 月变化
- 0.73%
- 6个月变化
- 16.37%
- 年变化
- 14.09%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%