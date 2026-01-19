XJR股票今天的价格是多少？ iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF股票今天的定价为52.63。它在52.51 - 52.79范围内交易，昨天的收盘价为52.41，交易量达到12。XJR的实时价格图表显示了这些更新。

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF股票是否支付股息？ iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF目前的价值为52.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.09%和USD。实时查看图表以跟踪XJR走势。

如何购买XJR股票？ 您可以以52.63的当前价格购买iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF股票。订单通常设置在52.63或52.93附近，而12和-0.09%显示市场活动。立即关注XJR的实时图表更新。

如何投资XJR股票？ 投资iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF需要考虑年度范围42.08 - 53.40和当前价格52.63。许多人在以52.63或52.93下订单之前，会比较0.73%和。实时查看XJR价格图表，了解每日变化。

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF的最高价格是53.40。在42.08 - 53.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF的绩效。

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF股票的最低价格是多少？ iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF（XJR）的最低价格为42.08。将其与当前的52.63和42.08 - 53.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XJR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。